شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية حسابك على واتساب..اتبع 5 خطوات للحفاظ على أمان محادثاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوّل واتساب من تطبيق مراسلة بسيط إلى منصة شاملة بميزات مثل المكالمات الجماعية والقصص والمدفوعات وغيرها، ومع استمرار نمو التطبيق، يزداد تركيزه على الخصوصية، مع وجود مليارات المستخدمين النشطين، من الضروري حماية حسابك من الوصول غير المصرح به وحماية محادثاتك.

وإذا كنت قلقًا بشأن خصوصيتك على واتساب، فهناك إعدادات محددة يمكنك تعديلها لضمان أمان معلوماتك.

فيما يلي خمس ميزات خصوصية أساسية تساعدك في حماية حسابك ومحادثاتك:1. نسخ احتياطية مشفرة بالكامل

يوفر واتساب الآن نسخًا احتياطية مشفرة بالكامل، مما يضمن حماية محادثاتك ووسائطك عند تخزينها في السحابة، سواء كنت تستخدم جوجل درايف على أندرويد أو آي كلاود على آيفون، تضمن هذه الميزة أنك وحدك من يمكنه الوصول إلى نسخك الاحتياطية، وحتى واتساب أو جوجل أو آبل لن تتمكن من قراءة محتويات نسختك الاحتياطية.

لتفعيل هذه الميزة، افتح واتساب، ثم انتقل إلى الإعدادات ثم الدردشات ثم نسخ احتياطي للدردشات، ثم اختر "نسخ احتياطي مشفر بالكامل".



ستحتاج إلى إنشاء كلمة مرور أو مفتاح تشفير مكون من ٦٤ رقمًا وبمجرد التعيين، سيقوم واتساب بتشفير نسخك الاحتياطية، مما يحميها من الوصول غير المصرح به.

2. خصوصية متقدمة للدردشات

توفر إعدادات خصوصية الدردشة المتقدمة في واتساب أمانًا إضافيًا للمحادثات الفردية أو الجماعية.

و تمنع هذه الميزة المستخدمين من تصدير الوسائط أو حفظها من هذه الدردشات إلى أجهزتهم، مما يوفر مستوى أعلى من الخصوصية للمحادثات الحساسة.

لتفعيلها، انقر على اسم الدردشة، واختر "خصوصية الدردشة المتقدمة"، ثم اضبط إعداداتك لمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى محادثاتك.

3. التحقق بخطوتين

يُضيف التحقق بخطوتين طبقة حماية إضافية لحسابك على واتساب، و بمجرد تفعيله، سيطلب واتساب رقم تعريف شخصي (PIN) مكونًا من ستة أرقام لتسجيل رقم هاتفك على جهاز جديد.

لتفعيله، افتح واتساب، وانقر على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، ثم انتقل إلى الإعدادات ثم الحساب ثم التحقق بخطوتين، واتبع التعليمات لإعداد رقم التعريف الشخصي (PIN)

يمكنك أيضًا إضافة عنوان بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي (PIN) إذا لزم الأمر، ويضمن هذا الإجراء الأمني عدم تمكن أي شخص من الوصول بسهولة إلى حسابك بدون رقم التعريف الشخصي (PIN).

4. تحكّم بمن يمكنه إضافتك إلى المجموعات

تتيح لك ميزة خصوصية المجموعات في واتساب التحكّم بمن يمكنه إضافتك إلى محادثات المجموعات.



وافتراضيًا، يمكن لأي شخص لديه رقم هاتفك إضافتك إلى المجموعة، ولكن يمكنك تقييد ذلك باختيار أحد الخيارات الثلاثة: الجميع، جهات اتصالي، أو جهات اتصالي باستثناء (لاستبعاد أشخاص محددين)، إذا حاول شخص ما إضافتك إلى مجموعة دون إذنك، فسيُطلب منه إرسال دعوة إليك.

لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم المجموعات، ثم اختر الإعداد الذي يُناسبك.

5. إخفاء آخر ظهور لك وحالة اتصالك بالإنترنت

إذا كنت تفضل عدم مشاركة آخر ظهور لك أو حالة اتصالك بالإنترنت مع الجميع، يتيح لك واتساب إخفاء هذه المعلومات عن جهات اتصال محددة أو جميع المستخدمين.

لتفعيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم آخر ظهور لك وحالة اتصالك بالإنترنت، واختر ما إذا كنت تريد إخفاءها عن جهات اتصال محددة أو عن الجميع.

ويؤثر هذا الإعداد أيضًا على من يمكنه رؤية اتصالك بالإنترنت، حيث يمكنك تعديله ليناسب تفضيلات الخصوصية لديك.

باختصار، هذه الإعدادات سهلة التفعيل، ولكنها تُحسّن بشكل كبير خصوصيتك على واتساب، و بتفعيل هذه الميزات، يمكنك التحكم في بياناتك والحد من التعرّض غير الضروري أثناء استخدام التطبيق.