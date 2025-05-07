شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب هابل يرصد مجرة حلزونية ملتوية.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

التقط تلسكوب هابل الفضائي مجرة Arp 184 أو NGC 1961، وهى مجرة حلزونية ملتوية، وتعد إحدى التكوينات الـ 338 التي صنفها عالم الفلك هالتون آرب عام 1966 في "أطلس المجرات الغريبة"، لكنها لا تزال مذهلة المظهر، كما صورها تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية.

وفقا لما ذكره موقع "space"، أُدرجت مجرة Arp 184 في الكتالوج نظرًا لذراعها الحلزوني العريض الوحيد المرقط بالنجوم، والذي يبدو أنه يمتد باتجاه الأرض.

أما الجانب البعيد من المجرة، فلا يحتوى إلا على كميات قليلة من الغاز والنجوم، بدلاً من ذراع حلزونى مماثل.

وتقع Arp 184 على بُعد حوالي 190 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الزرافة، وهذه الصورة من هابل هي نتاج ثلاثة برامج رصد "سناب شوت"، وهى عبارة عن مشاهدات موجزة مُدرجة في فجوات زمنية بين دراسات المرصد المداري الأطول.

مسح أحد البرامج الثلاثة المجرات المدرجة في أطلس المجرات الغريبة، بالإضافة إلى "كتالوج المجرات والجمعيات الغريبة الجنوبية"، وهو كتالوج مماثل جمعه هالتون آرب وبارى مادور.

أما البرنامجان المتبقيان، فقد بحثا فى آثار الأحداث الفلكية العابرة، مثل النجوم المتفجرة الأربعة المعروفة التي شهدها Arp 184 خلال العقود الثلاثة الماضية.