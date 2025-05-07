شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تُخطط لتغيير تصميم آيفون 18 برو وإلغاء "الجزيرة الديناميكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة أن شركة أبل تستعد لإحداث تغيير جذري في تصميم هواتف iPhone 18 Pro القادمة، والمتوقعة في عام 2026. وبحسب تقرير نشرته The Information، فإن أبل تعمل على إخفاء مستشعرات Face ID أسفل الشاشة، وهو ما يعني الاستغناء عن القطع البيضاوي الشهير الذي يُعرف باسم Dynamic Island، والذي ظهر لأول مرة في iPhone 14 Pro.

وبحسب التسريبات، فإن الكاميرا الأمامية ستبقى مرئية ولكن بحجم صغير، على شكل ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، مما يمنح الهاتف مظهرًا أكثر سلاسة وأناقة من الواجهة الأمامية، مع شاشة أكبر بدون عناصر مشتتة للنظر. وبهذا، قد يكون آيفون 18 برو أول هاتف من أبل بتصميم كامل الشاشة فعليًا، دون الحاجة إلى أي قطع في الجزء العلوي.

ورغم أن التقرير لم يؤكد ما إذا كانت الجزيرة الديناميكية ستختفي بالكامل، فإن غياب القطع قد يُنهي الحاجة لها من الأساس، على الأقل فيزيائيًا. ومع ذلك، قد تحتفظ أبل بجزء من وظائف Dynamic Island بشكل برمجي فقط، خاصة وأن بعض المستخدمين اعتادوا على تفاعلاتها في الاستخدام اليومي.

هذا التغيير لا يأتي من فراغ، إذ سبق لمحلل الشاشات الشهير روس يونغ أن توقع هذا الاتجاه، وهو ما يمنح مصداقية إضافية للتقارير المتداولة. وإذا نجحت أبل في تطوير تقنية Face ID تحت الشاشة بشكل موثوق يعمل في جميع ظروف الإضاءة، فسيُعد ذلك واحدًا من أكبر التغييرات التصميمية في تاريخ هواتف آيفون منذ سنوات.

لكن التصميم الجديد ليس التغيير الوحيد المتوقع. إذ تُشير التقارير إلى أن أبل تدرس إعادة صياغة استراتيجية إطلاق آيفون نفسها، بدءًا من سلسلة iPhone 18. الخطة تقضي بإطلاق طرازات Pro مثل iPhone 18 Pro وPro Max وربما iPhone 18 Air في موعدها المعتاد خلال سبتمبر 2026، في حين سيتم تأجيل إطلاق الطرازات الأساسية iPhone 18 وiPhone 18e إلى أوائل 2027.

تسعى أبل من خلال هذا التغيير إلى الحفاظ على اهتمام المستهلكين لفترة أطول، وتوزيع المبيعات بشكل أفضل على مدار العام، بدلًا من الاعتماد فقط على موسم الخريف. ومن المتوقع أن يُشكل هذا التحوّل في الجدول الزمني استراتيجية تسويقية جديدة لزيادة المبيعات خلال الفترات الأقل نشاطًا.

وبحسب نفس المصدر، فإن طراز iPhone 17 Air المرتقب في وقت لاحق من هذا العام سيكون بمثابة اختبار أولي لهذا التوجه. الهاتف الجديد يتميز بتصميم فائق النحافة، وتأمل أبل أن يجذب اهتمامًا جديدًا، رغم أن بعض الموردين لا يزالون غير متأكدين من مدى نجاحه، لا سيما وأنه يمثل فقط 10% من إجمالي إنتاج سلسلة iPhone 17.

وبالتوازي، تتداول الأوساط التقنية معلومات عن عمل أبل على أول هاتف آيفون قابل للطي، من المتوقع أن يرى النور إلى جانب سلسلة iPhone 18 في عام 2026، مما سيجعل التشكيلة القادمة من أكثر التشكيلات تنوعًا في تاريخ الشركة، حيث تشمل هاتفًا نحيفًا (Air)، ونماذج Pro فائقة المواصفات، وهاتفًا قابلاً للطي للمرة الأولى.

ورغم أن كل هذه المعلومات ما تزال في طور التسريبات، إلا أن المؤشرات واضحة: أبل تستعد لمرحلة جديدة من الابتكار، سواء في الشكل أو في أسلوب الإطلاق، بعد سنوات من التعديلات التدريجية.