شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنفق 8.27 مليون دولار على تأمين رئيسها ساندر بيتشاي خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وثائق رسمية صادرة عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن شركة جوجل أنفقت 8.27 مليون دولار على الأمن الشخصي لمديرها التنفيذي سوندار بيتشاي خلال عام 2024، بزيادة قدرها 22% مقارنة بتكاليف عام 2023 التي بلغت 6.78 مليون دولار.

ووفقًا لبيان التوكيل السنوي لشركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل) لعام 2025، تشمل هذه التكاليف خدمات تأمين محل الإقامة، الاستشارات الأمنية، أنظمة المراقبة، خدمات السائق، وتأمين السفر الشخصي والمهني. وأوضحت الشركة أن هذه المصاريف لا تُعد منافع شخصية لبيتشاي، بل ترتبط مباشرة بطبيعة عمله ومهامه التنفيذية.

كما أظهرت بيانات التقرير أن تعويضات عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة شهدت زيادات ملحوظة. فقد حصل كبير المستشارين القانونيين، كينت ووكر، على 30.2 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ27.3 مليون دولار في العام السابق. بينما حصلت المديرة المالية الجديدة، أنات أشكنازي، على حزمة تعويضات بلغت 50 مليون دولار، تضمنت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار.

أما على مستوى الموظفين، فقد ارتفع متوسط التعويض السنوي للعاملين بدوام كامل إلى 331,894 دولارًا في 2024، بزيادة نسبتها 5% عن العام السابق الذي بلغ فيه المتوسط 315,531 دولارًا.

ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي تعويض بيتشاي السنوي، شاملاً الأسهم والمكافآت، نحو 10.73 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ8.8 مليون دولار في 2023، وكان الجزء الأكبر من هذا المبلغ مخصصًا للأمن الشخصي.

يُذكر أن هذه الزيادة تأتي ضمن توجه أوسع بين شركات S&P 500 نحو تعزيز الحماية الأمنية لكبار التنفيذيين، خاصة في ظل تصاعد التهديدات بعد حادثة مقتل الرئيس التنفيذي لشركة UnitedHealth في ديسمبر 2024. كما ساهمت لقاءات بيتشاي المكثفة مع قادة عالميين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال العام الماضي في تعزيز الحاجة لإجراءات أمنية إضافية.

ورغم التحديات الأمنية والتنظيمية، أعلنت جوجل عن أداء مالي قوي، حيث سجلت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.