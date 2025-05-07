شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستأنف حكمًا قضائيًا يجبرها على فتح متجر التطبيقات للمنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة آبل، يوم الإثنين، استئنافًا رسميًا للطعن فى حكم قضائي أمريكي صدر بتاريخ 30 أبريل، يقضى بإجبار الشركة على فتح متجر التطبيقات (App Store) أمام مزيد من المنافسة، وأكدت آبل فى إشعار للمحكمة أنها ستطلب من محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة فى سان فرانسيسكو مراجعة الحكم الصادر عن القاضية الفيدرالية إيفون غونزاليس روجرز.

وأوضحت القاضية روجرز أن آبل فشلت عمدًا في الامتثال لأمر قضائى صدر عام 2021، كان يهدف إلى تمكين مطورى التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو وسائل دفع بديلة خارج متجر آبل، والتى قد تكون أقل تكلفة.

كما أحالت القاضية آبل وأحد مسؤوليها التنفيذيين إلى الادعاء الفيدرالى لإجراء تحقيق محتمل في ازدراء جنائى للمحكمة، ورفضت تأجيل تنفيذ حكمها، مشيرة إلى أن آبل تعمّدت المماطلة وتضليل المحكمة.

وقالت القاضية فى نص القرار: “آبل سعت للحفاظ على مصدر دخل يقدّر بالمليارات من الدولارات، في تحدٍ مباشر لأمر هذه المحكمة.”

ترجع القضية إلى دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها شركة Epic Games، المطورة للعبة الشهيرة Fortnite، عام 2020، والتي هدفت إلى تفكيك احتكار آبل لعمليات الشراء داخل التطبيقات التي تعمل على نظام iOS.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمرًا أوليًا في 2021 يُجبر آبل على السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى طرق دفع خارجية. لكن آبل، بحسب القاضية، تحايلت على الأمر القضائي عبر فرض رسوم جديدة بنسبة 27٪ على المشتريات التي تتم خارج متجرها.

شمل القرار القضائي الأخير أيضًا حظر استخدام آبل لشاشات التحذير (المعروفة باسم “scare screens”)، والتي كانت تُعرض للمستخدمين عند محاولتهم استخدام خيارات دفع بديلة، وذلك لما تحمله من تأثير سلبي يردعهم عن اختيار طرق الدفع الخارجية.

حتى لحظة إعداد التقرير، لم تصدر آبل أو Epic Games أى تعليق رسمى بشأن القرار أو الاستئناف. كما لم يتضمن إشعار الاستئناف تفاصيل الحجج القانونية التى ستقدمها آبل أمام محكمة الاستئناف.