شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. نجاة نيل أرمسترونج بأعجوبة من حادث بروفة الهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

يتزامن اليوم 6 مايو مع حادث رائد الفضاء نيل أرمسترونج، التابع لوكالة ناسا، الذى كاد فيه أن يتعرض لخطر الموت، أثناء مُحاكاة هبوط على سطح القمر في عام 1968، وذلك قبل عامٍ تقريبًا من أن يُصبح أول إنسان يمشي على سطح القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كان أرمسترونج يُحلق في آلة تُسمى مركبة أبحاث الهبوط القمري في قاعدة إلينجتون الجوية في هيوستن عندما تسبب تسربٌ في الوقود في عطلٍ كاملٍ في أجهزة التحكم، حيث إنه بعد أن تهاوى في الهواء لبضع ثوانٍ، بدأ في السقوط من السماء.

اضطر أرمسترونج إلى إخراج نفسه من جهاز المُحاكاة عندما كان على ارتفاع 30 قدمًا فقط فوق سطح الأرض، وهبط بالمظلة بأمان بينما تحطمت طائرته واحترقت.

لو انتظر ثانيةً واحدةً إضافيةً للضغط على زر الإخراج، لكان قد لقي حتفه بسبب الانفجار الناري، لكن أرمسترونج حافظ على هدوئه طوال الوقت، وعاد مباشرةً إلى عمله في مكتبه بعد الحادث.