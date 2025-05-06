تكنولوجيا: هاتف Moto G56 يظهر في تسريب جديد مع صورة رسمية ومواصفات مثيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت موتورولا العمل على هاتفها الجديد Moto G56، خليفة G55 الذي أطلقته في أغسطس الماضي. بعد تسريب السعر في مارس، ظهر اليوم تسريب جديد يكشف صورة رسمية للجهاز إلى جانب مواصفاته الكاملة.

يأتي الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ومحمية بطبقة Gorilla Glass 7i.

في الخلف، توجد كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8 مع مستشعر Sony LYT-600، بالإضافة إلى كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل بنفس فتحة العدسة.

زودت موتورولا الهاتف بمعالج Dimensity 7060 من ميدياتك، إلى جانب خيارات من الذاكرة العشوائية بسعة 4 أو 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، مع دعم بطاقات microSD. يعمل الهاتف ببطارية سعتها 5200 مللي أمبير وتدعم شحنًا سلكيًا بقوة 33 واط.

من حيث المتانة، حصل Moto G56 على شهادات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، إلى جانب شهادة MIL-STD-810H لتحمّل الظروف القاسية.

يحتوي الجهاز على سماعات ستيريو، ويعمل بنظام أندرويد 15، مع وعد بتحديث رئيسي واحد فقط للنسخة ذات 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، وتحديثين للنسخة ذات 8 جيجابايت، بالإضافة إلى 3 سنوات من التحديثات الأمنية للأولى، و4 سنوات للثانية، تُرسل كل شهرين.

من حيث الأبعاد، يبلغ حجم الهاتف 165.75 × 76.26 × 8.35 ملم، ويزن 200 جرام. وبالمقارنة مع G55، يوفر G56 شاشة أكبر، وكاميرا سيلفي أعلى دقة، وبطارية أكبر بسعة 200 مللي أمبير.

سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، والرمادي، والأزرق، والأخضر.

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