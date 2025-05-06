شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدخل عالم السينما للترويج لتقنيات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة جوجل مبادرة جديدة لإنتاج الأفلام والمسلسلات تحت اسم “100 Zeros”، تهدف من خلالها إلى دعم مشاريع إبداعية تتماشى مع رؤيتها التكنولوجية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المكانية.

ويُعد هذا التوجه جزءًا من استراتيجية أوسع لبناء “حضور ثقافي” حول خدمات جوجل المستقبلية، عبر السينما والإعلام الترفيهي.

بحسب تقرير نشرته Business Insider، فإن جوجل تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمويل أو المشاركة في إنتاج أعمال فنية تخدم سرديتها التكنولوجية، وذلك في وقتٍ يواجه فيه قطاع الترفيه تحديات مالية وسوقية.

وقد دخلت جوجل في شراكة مع شركة الإنتاج Range Media Partners، المعروفة بمشاريع مثل “A Complete Unknown” و”Longlegs”. وستركز المبادرة على قصص تتمحور حول الابتكارات التقنية الحديثة.

في عام 2024، دعمت “100 Zeros” فيلم الرعب المستقل Cuckoo، حيث ساهمت المبادرة في حملته التسويقية، ليُصبح أول المشاريع المعروفة تحت هذه المظلة.

ورغم امتلاك جوجل لمنصة يوتيوب، إلا أنها لا تخطط لاعتمادها كقناة توزيع رئيسية، بل تعمل حاليًا على التعاون مع استوديوهات السينما التقليدية وخدمات البث مثل نتفليكس لتوزيع المحتوى، على عكس مشروع “YouTube Originals” الذي توقّف عام 2022.

الظروف الصعبة التي مر بها قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في السنوات الأخيرة — مثل إضرابات الكتّاب والممثلين — وفّرت فرصة أمام شركات كبرى مثل جوجل لدخول المجال، مستفيدة من ميزانياتها الضخمة وجاذبيتها التقنية.

وتشير التقارير إلى أن المبادرة بدأت تؤتي ثمارها، حيث من المقرر إطلاق فيلمين جديدين هذا العام تحت الشراكة مع Range Media، وهما Sweetwater وLUCID، وكلاهما يتناول موضوعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

رغم أن جوجل لا تُقدّم هذه الأعمال كمواد ترويجية مباشرة، إلا أن الهدف الواضح هو نشر تقبّل عام للتقنيات التي تشكل مستقبل الشركة، لا سيما أدواتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل منصة Gemini.

وتسعى الشركة من خلال السينما إلى تأثير أوسع يتجاوز المستهلكين، ليطال تشكيل الوعي الجماعي حول دور التكنولوجيا في حياتنا المستقبلية.