شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ أرتميس 2 يصل إلى المرحلة الثانية رغم محاولات ترامب إلغاء نظام الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

تم تجميع صاروخ أرتميس 2 العملاق، المُقرر له إطلاق رواد فضاء ناسا القادمين إلى القمر عام 2026، بشكل شبه كامل، ويواصل صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) العملاق تطوره داخل مبنى تجميع المركبات التابع لناسا (VAB)، حيث ركب الفنيون في مركز كينيدي للفضاء (KSC) بولاية فلوريدا، المرحلة الثانية من الصاروخ على مركبة الإطلاق، وتتولى مرحلة الدفع المبردة المؤقتة (ICPS) مسؤولية حمل مركبة أوريون الفضائية وطاقمها إلى مدار الأرض، ثم إرسالهم إلى القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، سيُطلق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) مهمة أرتميس 2، وعلى متنها رواد فضاء ناسا ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن.

يُطلق هذا الرباعي الدفعة الثانية من برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى ترسيخ وجود دائم على القمر كنقطة انطلاق تكنولوجية لإرسال البشر إلى المريخ يومًا ما، وتعد المهمة التالية، أرتميس 3، التي ستنقل رواد فضاء إلى القمر بمساعدة مركبة هبوط ستارشيب في عام 2027.

ومع ذلك، قد يكون هذا آخر صاروخ SLS ينطلق، حيث اقترحت إدارة ترامب إلغاء برنامج SLS وOrion بعد أرتميس 3 في اقتراح ميزانيتها لعام 2026.

ومن المقرر إطلاق أرتميس 2 فى وقت ما فى أوائل عام 2026 بعد أكثر من ثلاث سنوات من إطلاق أرتميس 1، فى نوفمبر 2022.

كما أرسلت أرتميس 1 مركبة أوريون غير مأهولة إلى مدار قمرى فى مهمة استغرقت حوالي 25 يومًا، ولن تدخل أوريون وطاقمها مدار القمر في أرتميس 2، لكنهم سيحلقون حول القمر.

بدلاً من الدخول في المدار، سيوجه ICPS أوريون وطاقم أرتميس 2 خارج مدار الأرض إلى مسار عودة حر حول القمر، ويُطلق هذا المركبة الفضائية حول الجانب البعيد من القمر في مسار عودة مباشرة إلى الأرض.