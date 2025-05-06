شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق روبوت الدردشة "جيمينى" للأطفال تحت سن 13 عامًا.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد جوجل لإطلاق روبوت الدردشة "جيميني" للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، مع التفعيل المتوقع الأسبوع المقبل، ستكون الميزة متاحة للمستخدمين الصغار الذين يمتلكون حسابات جوجل مدارة من قبل الوالدين عبر منصة "Family Link"، وفقًا لتقرير نشرته نيويورك تايمز.

في رسالة بريد إلكتروني، أوضحت الشركة قدرات الروبوت، مشيرة إلى أنه يمكنه مساعدة الأطفال في أداء الواجبات المدرسية، والإجابة على الأسئلة، وحتى مساعدتهم في صياغة القصص الخيالية، لإعداد الوصول يجب على الوالدين تقديم معلومات شخصية عن طفلهم، مثل الاسم وتاريخ الميلاد، لضمان أن الخدمة مخصصة للمستخدمين في سن مناسب.

تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية جوجل الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي في الأدوات التعليمية مع الحفاظ على إشراف قوي من الوالدين، كذلك تقول الشركة إنها قد أدرجت تدابير أمان صارمة لمنع الروبوت من إنتاج محتوى ضار أو غير مناسب.

وفقًا للمتحدث باسم جوجل كارل رايان، فإن البيانات التي يتم جمعها من حسابات "Family Link" للأطفال لن تُستخدم لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يعالج أحد المخاوف الشائعة حول الخصوصية.

وإذا نجحت هذه المبادرة، قد يصبح "جيميني" رفيقًا تعليميًا قويًا للمتعلمين الصغار، كذلك قد يعزز الفضول ويعزز التعلم من خلال تقديم إجابات فورية على الأسئلة ودعم الواجبات المدرسية، كما أن قدرة الروبوت على إنشاء القصص والمشاركة في محادثات إبداعية قد تشجع على التفكير الخيالي وتطوير اللغة، وبالنسبة للوالدين فإن التحكم في تفاعلات أطفالهم مع الذكاء الاصطناعي عبر "Family Link" يوفر شعورًا بالأمان والإشراف.

وعلى الرغم من هذه الفوائد، لا تزال بعض مجموعات الدفاع عن حقوق الأطفال متوترة، فقد أظهرت منظمات مثل "اليونيسيف" خطر سوء فهم الأطفال للمحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو اعتمادهم بشكل مفرط على تفاعلات الروبوتات.

كما قد يواجه المستخدمون الصغار صعوبة في التمييز بين ردود الآلة والإرشادات البشرية، مما قد يؤثر على كيفية بناء الثقة واتخاذ القرارات.

وفي حين أن جوجل تعترف بإمكانية وجود أخطاء وتحث على المناقشات المفتوحة بين الوالدين والأطفال، يرى الخبراء أن تدابير أكثر قوة وشفافية ستكون ضرورية مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في حياة الأطفال.