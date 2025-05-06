تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن Galaxy Tab Active5 Tactical Edition: جهاز لوحي فائق التحمل للمهام العسكرية والأمنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج عن إصدار جديد من جهازها اللوحي المتين، تحت اسم Galaxy Tab Active5 Tactical Edition، وهو إصدار مُصمَّم خصيصًا لتلبية متطلبات فرق العمليات الخاصة والمهام العسكرية الحساسة، بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية.

اعتمدت سامسونج في هذا الجهاز على نسخة Galaxy Tab Active5 المزودة بمعالج Exynos 1380، لكنها أضافت ميزات فريدة مثل وضع قفل شبكات الجيل الخامس، ووضع التخفي Stealth الذي يعطّل الاتصال الخلوي وإشارات الترددات اللاسلكية، ووضع Covert Lock الذي يوقف المودم وGPS بالكامل.

الجهاز يضم أيضًا وضع للرؤية الليلية لدعم نظارات NV، ويعمل بسلاسة مع تطبيقات عسكرية مثل ATAK وBATDOK لمراقبة الحالات الطبية ميدانيًا. أمان الجهاز معزز بتقنية Samsung Knox مع تشفير مزدوج، ويحمل شهادة NSA للوصول الآمن إلى المعلومات المصنفة.

الجهاز يحتفظ بمعايير IP68 ومتانة MIL-STD-810H، ويأتي ببطارية قابلة للاستبدال وشاشة تعمل مع القفازات أو الأصابع المبللة، إلى جانب قلم S Pen مُدعّم.

لا يتم الطلب على الجهاز عبر المتاجر التقليدية، بل من خلال نموذج تواصل خاص مع سامسونج. ولم يُكشف عن السعر رسميًا.

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