تكنولوجيا: شاومي تطلق التحديث HyperOS 2.0.11 لإصلاح الأخطاء الكبرى وتحسين الأداء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي يوم الأحد التحديث الأخير HyperOS 2.0.114.0، الذي يتضمن العديد من التحسينات على استقرار الأداء لعدد من الهواتف الذكية. كما تم إصلاح بعض الأخطاء الصغيرة المرتبطة بالتطبيقات الأصلية والأدوات المصغرة.

التحديث متاح لجميع هواتف شاومي التي تعمل بنظام HyperOS 2.0، مثل Xiaomi 14T Pro و Xiaomi 13T Pro و Xiaomi 12T. كما سيصل التحديث أيضًا إلى أجهزة Redmi و Poco. أما بالنسبة لجهاز Redmi Turbo 4 Pro، فقد تم إصلاح مشكلتين كبيرتين كانا يؤثران على الأداء.

كان المستخدمون في مجتمع شاومي قد أبلغوا عن مشاكل مثل تشوهات في الشاشة جعلت الصفحة الرئيسية غير قابلة للاستخدام، بجانب صوت مزعج من السماعات كان يؤدي في النهاية إلى إيقاف الهاتف عن العمل.

كما كانت الشاشة اللمسية لجهاز Turbo 4 Pro تعاني من التذبذب أو التجميد، سواء أثناء الاستخدام أو في حالة عدم النشاط. وقد تم إصلاح هذه المشاكل في التحديث الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بعض التطبيقات وحل بعض الأخطاء الصغيرة الأخرى. على سبيل المثال، كانت تسجيلات الشاشة تتوقف أحيانًا، كما كان عمر البطارية لا يظهر في بعض الأحيان.

كذلك، كان الwedget الخاص بالطقس يواجه مشاكل في التجميد إذا تم إغلاقه بسرعة، مما قد يؤدي إلى تعطل الهاتف، وهذه الأخطاء تم إصلاحها.

يعتمد تثبيت التحديث على إعدادات الجهاز، فقد يتم تثبيته تلقائيًا أو يتطلب التحديث يدويًا. يُنصح المستخدمون من أصحاب الهواتف المتوافقة بالتحقق من التحديث في إعدادات الهاتف تحت قسم “البرمجيات” و “التحديث”.

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