تكنولوجيا: تصميم OnePlus 13s يظهر بالكامل في فيديو تشويقي جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت OnePlus مؤخرًا هاتف 13T في الصين، وهو هاتف رائد بحجم مدمج مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite. وفي ظل الإعلانات التشويقية الأخيرة، أكدت الشركة أن جهازًا مشابهًا في طريقه إلى الهند تحت اسم OnePlus 13s.

هذه الإعلانات كشفت عن تصميم الهاتف من الخلف، الذي يتطابق مع 13T. والآن، ظهرت الشركة بالكشف عن الواجهة الأمامية.

من خلال هذه الإعلانات، يبدو أن OnePlus 13s لن يختلف في مظهره عن 13T. كما يظهر في أحدث مقطع تشويقي، سيحمل الهاتف نفس الشاشة، مع ثقب مركزي للكاميرا الأمامية.

بالطبع، لم تكشف الشركة بعد عن المواصفات الكاملة للـ 13s، لذلك من غير الواضح ما إذا كان سيكون مجرد إعادة تسمية لـ 13T.

حتى الآن، كشفت الشركة أن OnePlus 13s سيحمل شاشة بحجم 6.32 بوصة، ونظام كاميرا خلفية مزدوجة، بالإضافة إلى زر مادي جديد بدلاً من شريط التنبيهات، مع معالج Snapdragon 8 Elite. كما تم التأكيد على أن الهاتف سيكون متاحًا في الهند بلونين مختلفين: Black Velvet وPink Satin.

من النقاط التي لم تؤكدها الشركة بعد هي سعة البطارية. حيث أن الشركات الصينية عادةً ما تقدم نسخًا عالمية من هواتفها مع بطاريات أصغر، وOnePlus ليست استثناء في هذا الشأن.

على سبيل المثال، هاتف OnePlus 13R هو النسخة العالمية من Ace 5، ويأتي ببطارية أصغر بسعة 415 مللي أمبير مقارنة بنظيره في الصين. لتوضيح الأمور، يأتي هاتف 13T، الذي لا يزال حصريًا للصين، ببطارية سعة 6260 مللي أمبير، وهي سعة كبيرة بالنسبة لهاتف رائد بحجم 6.32 بوصة.

قد يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول OnePlus 13s في الأيام القادمة.

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