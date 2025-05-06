تكنولوجيا: REDMAGIC 10 Air بمعالج Snapdragon 8 Gen 3: أناقة فائقة تعيد تعريف تجربة الألعاب المحمولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت REDMAGIC رسميًا عن هاتفها الجديد REDMAGIC 10 Air، الذي يجمع بين تصميم أنيق وأداء قوي مخصص للألعاب، مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 ومعالج مساعد RedCore R3 لتحسين الاستجابة والاهتزاز والإضاءة.

ورغم قوة العتاد، يزن الهاتف 205 جرام فقط ويأتي بسُمك 7.85 مم، مع تصميم أنيق يشمل حواف منحنية من الألومنيوم ولمسة نهائية مقاومة للبصمات، بالإضافة إلى إضاءة RGB تضيف طابعًا مميزًا.

يضم الهاتف شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة، بدقة عالية، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 1600 شمعة، واستجابة لمس فورية بمعدل 2000 هرتز، ما يجعله مناسبًا لألعاب المنافسة.

يعمل الهاتف بواجهة REDMAGIC OS 10.0 المدعومة بذكاء Google Gemini، وتوفر ميزات مخصصة للألعاب مثل Game Space، وSmart Cast، ورفع معدل الإطارات.

على صعيد التصوير، يحتوي الجهاز على كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما، واحدة رئيسية مع OIS وأخرى بزاوية واسعة مع تصحيح التشوهات. ويحتوي أيضًا على نظام تبريد بـ 9 طبقات بتقنية ICE ومعدن سائل، يضمن أداءً حراريًا محسّنًا حتى 13 مرة مقارنة بالأنظمة التقليدية.

يوفر الهاتف بطارية سعة 6000 مللي أمبير تدعم شحنًا سريعًا بقوة 80 واط، ويقدم ميزات إضافية مثل أزرار كتف سريعة الاستجابة، مكبرات صوت مزدوجة، اهتزازات 4D، اتصال Wi-Fi مزدوج النطاق، ودعم NFC وGoogle Pay.

يبدأ بيع REDMAGIC 10 Air في 7 مايو 2025 عالميًا، بسعر يبدأ من 549 دولارًا لطراز 12+256 جيجابايت، بينما تصدر النسخة الأعلى لاحقًا بسعر 699 دولارًا. يحصل المشتركون المبكرون على خصم 30 دولارًا، بينما يستفيد العملاء المخلصون من خصم مباشر بقيمة 40 دولارًا.

المصدر