تكنولوجيا: تسريب نتائج iQOO Neo10 Pro+ على AnTuTu تكشف أداءً مذهلًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة أن شركة iQOO تستعد لإطلاق هاتفها الرائد القادم iQOO Neo10 Pro+ في السوق الصينية، وذلك بدلًا من إصدار نسخة “S” هذا العام، وهو ما يتماشى مع التوجه الذي بدأت به السلسلة من خلال إطلاق هاتفي Neo10 وNeo10 Pro.

ومن الجدير بالذكر أن النسخة الدولية من Neo10 قد تكون مجرد إعادة تسمية لهاتف Z10 Turbo Pro.

واليوم، ظهر تسريب لنتائج اختبار AnTuTu الخاصة بهاتف iQOO Neo10 Pro+، وحقق الهاتف نتيجة مبهرة وصلت إلى 3,311,557 نقطة باستخدام إصدار 10.4.8 من منصة الاختبار الشهيرة.

وعلى الرغم من أن النتيجة مذهلة، فإنها ليست مفاجئة تمامًا، نظرًا لأن شركتي vivo وiQOO تشتهران بتحسين الأداء في أجهزتهما بشكل ملحوظ. ويعتمد الهاتف الجديد على معالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، والذي لا يزال يتربع على عرش معالجات اندرويد حتى الآن.

وفي سياق متصل، أفادت نفس المصادر أن iQOO ستُقدّم إصدارًا خاصًا من الهاتف بتصميم مشترك مع BMW M Motorsport، ما يؤكد استمرار التعاون بين العلامتين.

أما عن المواصفات المُتوقعة، فيأتي الهاتف بشاشة OLED قياس 6.82 بوصة بدقة 2K، مع حساس بصمة بالموجات فوق الصوتية، وإطار بلاستيكي وظهر زجاجي.

كما يتضمن الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية وواسعة الزاوية)، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط. ومن المرجح أن يتم الكشف عن الهاتف رسميًا في أواخر شهر مايو.

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