شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كنوز من العصر الحديدى.. العثور على سيوف نادرة تحمل رموزًا مثيرة للجدل في فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعثة من علماء الآثار عن "سيفين" يعودان للشعوب السلتية عمرهما 2300 عام في فرنسا، في اكتشاف لافت جذب الانتباه بسبب الزخارف الدقيقة ووجود رموز الصليب المعقوف (السواستيكا) على أجزاء من السيفين، وبحسب تقرير نشره موقع Live Science، فإن المعهد الفرنسي للبحث الأثري الوقائي (INRAP) أعلن أن هذه القطع لها نظائر تاريخية في أوروبا.

عُثر على السيوف داخل أغمادها وبحالة شبه كاملة، وكان أحد الأغماد مزخرفًا بعناية باستخدام سبيكة نحاسية مزينة بأحجار مصقولة، وقد وُجد على اثنين من هذه الأحجار نقش واضح لصليب معقوف، مما أثار تساؤلات حول رمزية هذه العلامة في الحقبة التاريخية المعنية.

رغم أن الصليب المعقوف مرتبط في الذاكرة الحديثة بالحروب، فإن له جذورًا أقدم وأوسع في الثقافات المختلفة، يوضح الباحث فانسون جورج من المعهد (INRAP) أن هذا الرمز كان يُستخدم لأغراض زخرفية في أوروبا، خاصة في الفترة من القرن الخامس إلى الرابع قبل الميلاد، في سياق متوسطي بعيد تمامًا عن المعاني السياسية الحديثة.

أُجريت أعمال الحفر سنة 2022 في بلدة كروزاييه لو نوف (Creuzier-le-Neuf) الصغيرة الواقعة في فرنسا، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 1500 نسمة. خلال العصر الحديدي الثاني (450 - 52 قبل الميلاد)، كانت البلدة تحت نفوذ ثلاث قبائل سلتية: أرفيرني، أيدوي، وبيتيوريج.

امتدت الحفريات على مساحة 7000 قدم مربعة تحت الأرض في موقع الدفن. ورغم أن التربة الحمضية أدت إلى تحلل العظام بشكل كامل، فقد تم العثور على أكثر من 100 قبر مليء بالقطع المعدنية. وتشمل المكتشفات 18 بروشًا (دبوس زينة) وعددًا من الأساور النحاسية، بعضها مرصع بأحجار كريمة مصقولة تعود إلى القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد.

يمثل هذا الاكتشاف دليلًا مهمًا على الطقوس الجنائزية لدى الشعوب السلتية، كما يعكس تنوع الاستخدامات الرمزية والزخرفية للصليب المعقوف قبل أن يُستخدم في سياقات لاحقة أكثر جدلًا، ويرى الباحثون أن مثل هذه الاكتشافات تساهم في إعادة قراءة تاريخ أوروبا ما قبل الرومان، بعيدًا عن الإسقاطات الحديثة.