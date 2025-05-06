تكنولوجيا: تأجيل الإطلاق العالمي لهاتف Sony Xperia 1 VII رغم قدومه بشريحة Snapdragon 8 Elite الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني للكشف عن هاتفها الرائد لهذا العام، Xperia 1 VII، خلال الأيام القليلة المقبلة. الهاتف الجديد سيأتي مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Elite القوي، ومن المتوقع إطلاقه مبدئيًا في بعض الأسواق المختارة خلال شهر مايو، لكنه قد يتأخر عدة أشهر قبل أن يصل إلى الأسواق العالمية.

وفقًا لتقرير جديد نُشر عبر موقع Sumaho Digest، من المنتظر أن يُطرح Xperia 1 VII في اليابان يوم 15 مايو، وهو ما يتماشى مع تسريبات سابقة من مصادر فيتنامية.

وطبقًا للتقرير، سيبدأ بيع الهاتف مباشرة في السوق اليابانية، بينما سيتأخر توفره عالميًا حتى شهر يوليو، بما في ذلك منطقة جنوب شرق آسيا.

أما الإطلاق العالمي، فيُقصد به تحديدًا طرح الهاتف في الأسواق الأوروبية، حيث يُتوقع أن يتوفر على نطاق واسع في القارة. أما عن السوق الأمريكية، فما تزال الأمور غير واضحة، لكن ظهوره مؤخرًا على موقع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) يمنح الأمل لمحبي الهاتف في الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن موعد إطلاق الهاتف في 15 مايو داخل اليابان لا يزال غير مؤكد حتى الآن، خاصةً وأنه يتزامن بشكل لافت مع موعد إطلاق Xperia 1 VI في العام الماضي. ومع ذلك، من المرجّح أن تكشف سوني عن الهاتف خلال الأسبوع المقبل، وقد ترافقه أيضًا سماعات WH-1000XM6 الجديدة.

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