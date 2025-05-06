شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق iPhone 17 Air ببطارية تدوم يوم واحد بشحنة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع إطلاق iPhone 17 Air (أو Slim) في سبتمبر، إلى جانب طراز iPhone 17 القياسي، وiPhone 17 Pro، وiPhone 17 Pro Max.

ومن المرجح أن يحل الطراز الجديد محل iPhone 16 Plus ، وهو أنحف iPhone على الإطلاق ، وقد تسربت تفاصيل بطارية iPhone 17 Air على الإنترنت، وبحسب التقارير، لن يدوم عمر البطارية ليوم كامل، على عكس الطرز الأخرى في السلسلة. ومن المتوقع أن تُضيف Apple ملحقًا لمساعدة مستخدمي iPhone 17 Air على قضاء يومهم.

قد تعيد شركة Apple إحياء ملحق البطارية الخارجية لهاتف iPhone 17 Air

أفاد موقع The Information أن عمر بطارية هاتف iPhone 17 Air القادم سيكون "أسوأ" من بقية هواتف iPhone 17 ، وأفادت الاختبارات الداخلية لشركة Apple أن 60% إلى 70% فقط من المستخدمين سيتمكنون من قضاء يوم واحد دون شحن هاتف iPhone الرفيع، وبالمقارنة، تتراوح هذه النسبة عادةً بين 80% و90% في طرز iPhone الأخرى.

ويُعزى قصر عمر البطارية إلى تصميم iPhone 17 Air فائق النحافة ، بسمك 5.5 مم، مما يجعله أنحف هاتف iPhone حتى الآن ، ويشير التقرير إلى أن Apple تخطط لتوفير ملحق اختياري لمعالجة هذه المشكلة ، ويُقال إن الشركة ستوفر "غطاءً لهاتف مُصمم خصيصًا لهذا الطراز النحيف، ويحتوي أيضًا على بطارية.

من المرجح أن تُعيد شركة آبل طرح نسخة جديدة من حافظة البطارية الذكية (Smart Battery Case) لهاتف iPhone 17 Air، والتي توقفت الشركة عن إنتاجها. وكانت الشركة قد طرحت أول حافظة بطارية ذكية لهاتف iPhone عام 2015 لسلسلة iPhone 6 .

إلى جانب عمر البطارية القصير، قد يواجه هاتف iPhone 17 Air من Apple تحديًا في الصين، نظرًا لافتقاره إلى فتحة بطاقة SIM فعلية. إذ لا تسمح اللوائح الصينية حاليًا باستخدام بطاقات eSIM.

ومن المتوقع إطلاق هاتف iPhone 17 Air في سبتمبر مع باقي هواتف iPhone 17، بسعر يبدأ من 1299 دولارًا أمريكيًا ، ومن المتوقع أن يتميز بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ، وسيحمل كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، وسيعمل بمعالج Apple A18 أو A19 مع دعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.