شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إغلاق سكايب.. كيفية تنتقل إلى مايكروسوفت تيمز والان مع تفاصيل الخبر

أوقفت مايكروسوفت العمل بمنصة مؤتمرات الفيديو القديمة سكايب ، وكان التطبيق الذي أُطلق لأول مرة قبل أكثر من عقدين في عام 2003 واستحوذت عليه مايكروسوفت لاحقًا في عام 2011، يُقدم خدمات الاتصال المرئي عبر بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP)، ومؤتمرات الفيديو، والمكالمات الصوتية، وأُعلن عن ذلك في فبراير، حيث أعطت شركة التكنولوجيا العملاقة الأولوية لتطبيق تيمز كخدمة اتصالات مجانية رئيسية للمستهلكين ، وتُنقل مايكروسوفت مستخدمي سكايب الحاليين إلى تطبيق تيمز، مما يسمح لهم بتسجيل الدخول إلى الإصدار المجاني باستخدام بيانات اعتماد سكايب الحالية على أي جهاز مدعوم.

ما هو التالي

وفقًا لمايكروسوفت، لن تُقدّم رصيد سكايب والاشتراكات والميزات المدفوعة الأخرى للمستخدمين ، ويمكن للمشتركين الحاليين المدفوعين الاستمرار في استخدام رصيد سكايب واشتراكاتهم حتى نهاية فترة التجديد التالية، بينما يُمكن استخدام رصيد سكايب حتى نفاده ، وابتداءً من اليوم، ستكون لوحة الاتصال الخاصة بسكايب متاحة فقط لمستخدمي الاشتراك المدفوع المتبقين عبر بوابة سكايب الإلكترونية وضمن Teams.

وتؤكد شركة مايكروسوفت أن إيقاف تشغيل Skype يؤثر فقط على مستخدمي النسخة المجانية والمدفوعة، وليس أصحاب حسابات Skype for Business.

كيفية الانتقال من Skype إلى Microsoft Teams:

* قم بتنزيل Teams على جهازك من موقع Microsoft Teams الرسمي.

* قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد Skype.

* ابدأ باستخدام Teams مع جميع محادثات Skype وجهات الاتصال المتوفرة تلقائيًا من البداية.

مع إيقاف تشغيل Skype تدريجيًا، سيتمكن المستخدمون الحاليون من تسجيل الدخول إلى الإصدار المجاني من Microsoft Teams باستخدام بيانات اعتمادهم الحالية على أي جهاز مدعوم ، ويُسهّل هذا الإجراء عملية الترحيل من خلال نقل بيانات Skype تلقائيًا، بما في ذلك الدردشات وجهات الاتصال، إلى المنصة الجديدة. وسيتلقون أيضًا إشعارًا في تطبيق Skype يُطالبهم باتخاذ إجراء لترحيل البيانات أمام المستخدمين مهلة حتى يناير 2026 للقيام بذلك، وبعد ذلك سيتم حذف بياناتهم.

ومع ذلك، لن تُنقل المحادثات بين مستخدمي Skype وحسابات العمل أو المدرسة في Teams، وفقًا للشركة ، كما لن تُقدّم ميزات Skype المدفوعة، بما في ذلك رصيد Skype والاشتراكات، للعملاء بعد الآن.

لماذا تم إيقاف تشغيل Skype

أُطلق تطبيق سكايب عام 2003 ، وسرعان ما أصبح أحد أشهر منصات الاتصال المرئي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ومؤتمرات الفيديو في العالم ، وأدى نجاحه الباهر إلى استحواذ مايكروسوفت عليه عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار ومع مرور الوقت، ظهرت منصات تواصل اجتماعي أخرى مثل واتساب وزووم، موفرةً وظائف ومرونة أكبر بكثير. وشهد تطبيق زوم طفرةً في الاستخدام بسبب جائحة كوفيد-19 عام 2020، بينما تراجع تطبيق سكايب.

وعلى الرغم من أن مايكروسوفت كشفت في عام 2023 أن المنصة لا تزال تضم 36 مليون مستخدم، إلا أن حصتها في السوق انخفضت بمرور الوقت، مع نمو تطبيق Teams الخاص بالشركة بنحو أربعة أضعاف في العامين الماضيين وتقديم ميزات أساسية مماثلة بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى ، ولذلك أعلنت الشركة في فبراير أن سكايب سيتوقف عن العمل في 5 مايو اليوم .