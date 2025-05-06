شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل ستبدأ قريبًا بالسماح للأطفال دون الـ 13 عامًا باستخدام روبوت جيميني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستبدأ جوجل قريبًا بالسماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدام روبوت الدردشة "جيميني" في الأسبوع المقبل، وذلك ممن لديهم حسابات جوجل يديرها آباؤهم باستخدام روبوت الدردشة "جيميني"، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز

وأفادت الصحيفة أن "جيميني" سيكون متاحًا للأطفال الذين يستخدم آباؤهم خدمة "فاميلي لينك"، وهي خدمة من جوجل تُمكّن العائلات من اختيار خدمات جوجل المختلفة لأطفالهم.

وصرح متحدث باسم جوجل للصحيفة أن "جيميني" لديها قواعد حماية خاصة للمستخدمين الأصغر سنًا، وأن الشركة لن تستخدم هذه البيانات لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، وكما تشير الصحيفة، يتسابق مطورو روبوتات الدردشة لجذب جمهور أصغر سنًا مع احتدام سباق الذكاء الاصطناعي.

هذا على الرغم من أن روبوتات الدردشة اليوم ليست مثالية في أحسن الأحوال، وقد تكون ضارة في أسوأ الأحوال، وقد حثت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أواخر العام الماضي الحكومات على تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، بما في ذلك وضع حدود عمرية للمستخدمين وقواعد حماية البيانات وخصوصية المستخدم.