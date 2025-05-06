شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتخطى إطلاق iPhone 17e العام المقبل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم إطلاقها مؤخرًا لأول هاتف iPhone 16e كخيار اقتصادي جديد ضمن سلسلة آيفون، تشير تسريبات جديدة إلى أن آبل قد لا تُصدر هاتف iPhone 17e العام المقبل. وتُثير هذه الأنباء تساؤلات حول استراتيجية الشركة في مواصلة سلسلة “e” التي كان يُتوقع أن تكون بديلاً دورياً لطراز iPhone SE.

وبحسب تقرير صادر عن موقع The Information، فإن آبل تخطط لإطلاق سلسلة iPhone 18، بما يشمل الإصدارات العادية وPro وPro Max، إلى جانب هاتف قابل للطي وطراز نحيف في عام 2026. كما أشار التقرير إلى أن الجيل التالي من iPhone 16e سيصدر في أوائل 2027، ما يعني ضمنيًا احتمال تخطي إصدار iPhone 17e تمامًا.

ورغم أن مارك غورمان، المحلل الموثوق من بلومبرج، أكد أن آبل لم تحسم قرارها النهائي بشأن 17e، إلا أن المؤشرات الحالية ترجّح أن الشركة قد تعود لتطبيق استراتيجية التحديث كل عامين التي اتبعتها مع سلسلة iPhone SE سابقًا.

تُظهر البيانات أن iPhone 16e ساهم في تعزيز مبيعات آبل في الربع الأول من عام 2025، حيث استحوذت سلسلة iPhone 16 على 74% من مبيعات آيفون في الولايات المتحدة، مقارنة بـ68% لسلسلة iPhone 15 في نفس الفترة من العام السابق. وحقق 16e تحديدًا حصة 7% من المبيعات رغم صدوره في فترة جزئية من الربع.

لكن الصورة لم تكن مثالية في كل الأسواق، خاصة الهند، حيث تعرض iPhone 16e لبعض الانتقادات من حيث القيمة مقابل السعر، إذ رأى بعض المستخدمين أن iPhone 15 يقدّم أداءً أفضل بسعر مقارب، ما أدى إلى موجة منشورات على منصة X (تويتر سابقًا) توصي بشراء iPhone 15 بدلاً من 16e.

في المقابل، شهد iPhone 16 العادي نموًا ملحوظًا، محققًا 20% من إجمالي المبيعات، مقارنة بـ14% لـ iPhone 15 في نفس الفترة من العام السابق، ما يشير إلى ميل المستهلكين نحو الطرازات المتوسطة التي تجمع بين الأداء والسعر المقبول.

في حين تراجعت مبيعات الإصدارات الفاخرة، إذ انخفضت حصة iPhone 16 Pro وPro Max معًا إلى 38%، مقارنة بـ45% في العام السابق، ما يعكس تراجع الإقبال على الأجهزة الأغلى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ختامًا، لا يزال الوقت مبكرًا لحسم مصير iPhone 17e، لكن المؤشرات الحالية تُرجّح أن آبل قد تتبع نمط التحديث ثنائي السنوات، مع التركيز على تقييم أداء 16e في السوق قبل اتخاذ أي قرار. الأشهر القادمة ستكشف عن ملامح الخطة القادمة لعملاق التكنولوجيا.



