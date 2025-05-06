شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق تيمو الصيني يوقف منتجاته إلى واشنطن نتيجة الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة تيمو الصينية للتجزئة شحن المنتجات من الصين إلى الولايات المتحدة، غيّرت تيمو استراتيجيتها في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية.

بموجب أمر تنفيذي، أنهى الرئيس دونالد ترامب ما يُسمى بقاعدة "الحد الأدنى"، التي كانت تسمح بدخول البضائع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل إلى البلاد دون رسوم جمركية.

كما زاد الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بأكثر من 100%، مما أجبر شركات صينية مثل شي إن وشركات أمريكية عملاقة مثل أمازون على تعديل خططها ورفع الأسعار.

وأفادت قناة سي إن بي سي، أن تيمو تأثرت أيضًا، حيث شهد المتسوقون الأمريكيون "رسوم استيراد" تتراوح بين 130% و150% مضافة إلى فواتيرهم.

ومع ذلك، لم تعد الشركة تشحن البضائع مباشرة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وبدلاً من ذلك، تعرض فقط قوائم المنتجات المتوفرة في المستودعات الأمريكية، بينما تُدرج البضائع المشحونة من الصين على أنها غير متوفرة.

كما صرح متحدث باسم تيمو في بيان: "لا تزال أسعار تيمو للمستهلكين الأمريكيين دون تغيير مع انتقال المنصة إلى نموذج التوزيع المحلي".

وأضاف: "يتولى بائعون محليون الآن جميع المبيعات في الولايات المتحدة، مع تلبية الطلبات من داخل البلاد".

وأضاف المتحدث أن الشركة تعمل بنشاط على استقطاب بائعين أمريكيين للانضمام إلى المنصة"، وأن خطوتها الأخيرة مصممة لمساعدة التجار المحليين على الوصول إلى المزيد من العملاء وتنمية أعمالهم.