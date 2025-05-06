شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق ميزة تجريبية جديدة تقدم إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل ميزة تجريبية في محرك البحث تُسمى "وضع الذكاء الاصطناعي"، وهي أداة تُقدم لك إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لأي شيء يثير فضولك، مع أسئلة متابعة وروابط مفيدة، والآن، تفتح هذه الميزة آفاقًا أوسع.

يختبر الملايين بالفعل "وضع الذكاء الاصطناعي" من خلال مختبرات جوجل، مستخدمين إياه لطرح أسئلة أكثر تعقيدًا، والبحث بشكل أعمق من خلال المتابعات، واكتشاف مواقع وشركات محلية جديدة.

بفضل جميع التعليقات الإيجابية، ألغت جوجل رسميًا قائمة الانتظار، وهذا يعني أنه بإمكان أي شخص في الولايات المتحدة تجربة وضع الذكاء الاصطناعي بنفسه - وهو ليس متاحًا للجميع فحسب، بل تُضيف جوجل أيضًا بعض الميزات الجديدة لجعل التجربة أكثر فائدة.

يُتيح لك وضع الذكاء الاصطناعي طرح أسئلة مُحددة للغاية حول الأماكن والمنتجات، ولكن جوجل الآن تُحسّنه، سواء كنت تُحاول اختيار مكان لتناول العشاء أو تحديد ما ستحزمه لرحلتك القادمة، ستحصل الآن على معلومات أكثر فائدة لاتخاذ قرارات صائبة.

يُتيح وضع الذكاء الاصطناعي عرض بطاقات مرئية للأماكن والمنتجات، حيث يمكنك النقر عليها لمزيد من التفاصيل، لذا، إذا كنت تتسوق في أماكن محلية - مثل المطاعم أو الصالونات أو المتاجر - فسترى بسرعة معلومات مثل التقييمات وساعات العمل والمراجعات.

وعند التسوق، ستحصل على نتائج تسوق لحظية تتضمن أسعارًا فورية وتفاصيل العروض الترويجية والصور ومعلومات الشحن وتوافر المنتجات محليًا، حيث أن كل هذا مدعوم ببيانات جوجل التجارية الموثوقة ومخطط التسوق الضخم، الذي يضم أكثر من 45 مليار قائمة منتجات من المتاجر الإلكترونية والمحلية، ونظرًا لأنه يُحدّث أكثر من ملياري قائمة منتجات كل ساعة.

كما يرتبط الكثير من البحث بمهام أكبر أو مشروعات جارية، وتعلم جوجل أن الناس غالبًا ما يرغبون في إعادة النظر في هذه المعلومات.

ولهذا السبب، تُضيف طريقة جديدة لمتابعة البحث من حيث توقفت - على سطح المكتب، حيث يمكنك الآن النقر على لوحة على الجانب الأيسر لعرض عمليات البحث السابقة في وضع الذكاء الاصطناعي.

وسيتضمن كل موضوع النتائج التي جمعها وضع الذكاء الاصطناعي بالفعل، وستتمكن من متابعة المحادثة بأسئلة متابعة أو اتخاذ إجراء.