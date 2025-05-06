تكنولوجيا: تفاصيل تظهر عن جهاز Surface Laptop 13 والتصميم الجديد قبل الكشف الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرب Roland Quandt عن Surface Laptop 13″ من Microsoft، وهو إصدار جديد بشاشة 13 بوصة ومعالج Snapdragon X Plus، سيُطلق في مايو بسعر أقل من Surface Laptop 7، لكنه يفتقر لبعض الميزات.

قدم Roland Quandt تفاصيل عن الإصدار القادم من Surface Laptop قبل إطلاقه في 6 مايو. أكدت Microsoft هذا الأسبوع موعد إطلاق منتجات Surface الجديدة، بينما ظهرت شائعات في وقت سابق هذا العام عن تطوير جهاز Surface Laptop أكثر صغرًا، إلى جانب معلومات عن Surface Pro جديد تم تغطيتها بشكل منفصل.

لن يكون Surface Laptop الجديد صغيرًا مثل سلسلة Surface Laptop Go، بل سيأتي بشاشة 13 بوصة، مقارنة بأحجام 13.8 و15 بوصة المتوفرة في Surface Laptop 7. يبدو أن Microsoft قدمت تنازلات أكبر في Surface Laptop 13″ مقارنة بسلسلة Surface Laptop Go، حيث يفتقر الجهاز إلى كاميرا الأشعة تحت الحمراء لـ Windows Hello، ومنفذ Surface Connect، وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز. وفقًا للمواد الترويجية المسربة، يحتوي الجهاز على قارئ بصمات مدمج، منفذي USB 3.2 Type-C، وشاشة LCD بمعدل 60 هرتز.

يستخدم Surface Laptop 13″ معالج Snapdragon X Plus من نوع X1P-42-100، وليس X1P-64-100 الموجود في أرخص إصدار من Surface Laptop 7. كما يبدو أنه سيتوفر فقط بذاكرة 16 جيجابايتذاكرة عشوائية، على عكس الإصدارات الأكبر. الأسوأ أن المواد التسويقية تُشير إلى تخزين UFS بسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت، مما يعني أن الجهاز قد لا يدعم التخزين القابل للترقية. لم تُسرب تفاصيل التسعير بعد، لكن من المتوقع أن يكون أرخص من Surface Laptop 7.



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