تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف تصميم ومواصفات Honor 400 المدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب من مدونة YTechB عن هاتف Honor 400 القادم بتصميم أصغر من سابقه، بشاشة AMOLED 6.55 بوصة وسطوع 5000 شمعة، لكنه قد يحتفظ بمعالج Snapdragon 7 Gen 3 مع بطارية 5300 مللي أمبير.

يُتوقع أن يكون Honor 400 هاتفًا ذكيًا جديدًا يعمل بنظام Android بتصميم مدمج، حيث ستكون شاشته AMOLED بقياس 6.55 بوصة وذروة سطوع تصل إلى 5000 شمعة، متفوقة بـ 1000 شمعةعلى Honor 300. وفقًا لتسريب جديد من مدونة YTechB، سيبلغ طول الهيكل 156.5 مم، وهو أقصر من Honor 300 الذي يبلغ طوله 161 مم، لكنه قد يكون أعرض وأسمك بقياسات 74.6 مم و7.3 مم مقارنة بـ 74.2 مم و7 مم في الطراز السابق.

يتحدث التسريب عن استمرار استخدام معالج Snapdragon 7 Gen 3 كما في سابقه، بينما تشير تسريبات أخرى إلى معالج Snapdragon 7 Gen 4 الأحدث. يُظهر التصميم المسرب كاميرا خلفية مزدوجة بتصميم أبسط من Honor 300، ويأتي بلونين: الأسود، والآخر يُسمى Gray/Gold ويُحتمل أن يكون بلون متدرج. يُشير التسريب أيضًا إلى بطارية سعة 5300 مللي أمبير، وهي نفس سعة Honor 300، لكنها قد تُعتبر غير كافية لهاتف جديد في 2025.

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