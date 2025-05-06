شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب SPHERE-X الفضائي يبدأ مهمته لرسم خريطة للسماء بتقنية ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ المرصد الفضائي SPHEREx بالتقاط صور للسماء حيث صمم لرسم خريطة للسماء بأكملها على مدار عامين بهدف تعزيز فهمنا للكون المبكر ، وبدأ التلسكوب الذى أُطلق في أوائل مارس عمليات الرصد الأسبوع الماضي بعد أكثر من شهر من إجراءات الإعداد وفحص النظام، وفقًا لما أكدته وكالة ناسا.

وسيُكمل التلسكوب الفضائي حوالي 14.5 دورة حول الأرض يوميًا، ملتقطًا ما يقرب من 3600 صورة يوميًا، ومُراقبًا السماء في نطاق غير مسبوق من الأشعة تحت الحمراء يبلغ 102 طول موجى، وسيتم دمج عمليات الرصد في نهاية المطاف لإنشاء أربع خرائط "شاملة للسماء .

وأضافت ناسا، ستكون عملية المسح التي سيُجريها SPHEREx والتي ستستمر 25 شهرًا مسحًا شاملًا ، وتوضح ناسا أن المركبة الفضائية "تدور حول الأرض من الشمال إلى الجنوب، مارةً فوق القطبين، وتلتقط صورًا يوميًا على طول شريط دائرى من السماء".

ومع مرور الأيام ودوران الكوكب حول الشمس يتغير مجال رؤية SPHEREx أيضًا، بحيث يكون المرصد قد نظر إلى الفضاء في جميع الاتجاهات بعد ستة أشهر ، وسوف يستخدم الباحثون ملاحظات SPHEREx لدراسة توسع الكون في اللحظات التي أعقبت الانفجار الكبير، والبحث عن مكونات الحياة في أماكن أخرى في مجرة ​​درب التبانة.