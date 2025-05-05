تكنولوجيا: مراجعة: Razer Pro Click V2 Vertical Edition أول فأرة رأسية من Razer

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تعاني من آلام في المعصم أو تشتغل لساعات طويلة، وجربت الفارات العادية وطفشت؟ فهنا Razer قررت تدخل عالم الفارات الرأسية لأول مرة، وقدمت لنا تحفة تقنية تمزج بين الراحة والأداء العالي!

تقدم Razer خطوة جريئة في عالم الأجهزة المكتبية مع Razer Pro Click V2 Vertical Edition، أول ماوس عمودي من الشركة، بسعر 119.99 دولارًا. يهدف هذا الماوس إلى دمج أداء الألعاب العالي مع الراحة المكتبية، موجهًا للمستخدمين الذين يبحثون عن تقليل إجهاد الرسغ مع الحفاظ على الدقة والأناقة. يُعد هذا الماوس تجربة مبتكرة قد تغير نظرة اللاعبين والمستخدمين إلى الماوسات العمودية.