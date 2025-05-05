شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آيفون 19 سيضم شاشة كاملة احتفالاً بالذكرى العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تُعلن آبل عن سلسلة آيفون 17 في سبتمبر، ورغم أنه من غير المتوقع إطلاق تشكيلة 2025 قبل بضعة أشهر، إلا أن الشائعات حول طرازات العام المقبل - سلسلة آيفون 18 المزعومة - بدأت بالظهور بالفعل، وتشير التقارير إلى أن آبل تتطلع إلى إعادة تصميم جذرية لهاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس.

ومن المتوقع أن تُزود شركة التكنولوجيا العملاقة، هذين الهاتفين بدعم كاميرا مدمجة تحت الشاشة لخاصية Face ID لأول مرة، وتصميم شاشة جديد كليًا لطرازات آيفون الرائدة للعام المقبل، وقد يكون هذا التحول في التصميم بمثابة خطوة انتقالية نحو هاتف iPhone 19، الذي يُقال إنه سيُصادف الذكرى العشرين لإطلاق iPhone بشاشة سلسة تمامًا في عام 2027.

ونقلًا عن مصادر متعددة مطلعة، أفاد موقع The Information أن Apple ستستخدم كاميرا Face ID مدمجة تحت الشاشة لأول مرة في هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، وقد تُزيل الشركة الجزيرة الديناميكية الحالية، التي تشبه شكل حبة الدواء، من أعلى الشاشة، تاركةً فتحة صغيرة فقط في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإيواء الكاميرا الأمامية، وبحسب التقارير، سيتم نقل جميع أجهزة Face ID أسفل الشاشة.

وقد يكون هذا التحول في التصميم بمثابة خطوة نحو تحقيق شاشة سلسة تمامًا لطرازات iPhone 19، وفقًا للتقرير، وسيحتوي طراز iPhone واحد على الأقل، المقرر إصداره في عام 2027، على "شاشة كاملة من الحافة إلى الحافة" احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق iPhone.

ولتحقيق ذلك، أفادت التقارير أن آبل تخطط لوضع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، مما يسمح للشاشة بالامتداد على كامل الجهاز دون أي فتحات أو حواف ظاهرة تُفسد التصميم، ويتماشى هذا التغيير المحتمل في شاشات آيفون مع تقارير سابقة، ومن المتوقع أن يوفر التصميم الجديد شاشة كاملة تمامًا، على عكس الطرز الحالية التي تستخدم الجزيرة الديناميكية (أو نتوء الشاشة الكبير في آيفون 16e).

وتجدر الإشارة إلى أن آبل لن تكون أول شركة تُطلق هاتفًا ذكيًا بشاشة كاملة سلسة، فقد زوّد هاتف OnePlus 7 Pro، الذي أُطلق عام 2019، بكاميرا سيلفي منبثقة، بينما تتميز معظم هواتف Red Magic الحديثة بشاشات كاملة مع كاميرات تحت الشاشة لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو.

ويشير المصدر نفسه إلى أن شركة آبل قد تفكر في إصدار تحديثات رئيسية لهواتف آيفون مرتين سنويًا، وقد يتم تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2027.