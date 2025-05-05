تكنولوجيا: مراجعة للهاتف vivo V50 Lite 5G: وحش البطارية والتصوير بشاشة 120Hz وكاميرا 50MP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت vivo هاتفها الجديد من الفئة المتوسطة، vivo V50 Lite 5G، وهو بمثابة تحفة فنية يقدم للمستخدم كل ما يحتاجه، فالهاتف يحقق توازنًا رائعًا بين التصميم الأنيق، البطارية الضخمة، والميزات العملية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن جهاز موثوق بسعر معقول.

البطارية الاستثنائية ومدة الأداء نقطة التفوق

تُعد البطارية العنصر الأبرز في vivo V50 Lite 5G. رغم النحافة، يحتوي الهاتف على بطارية BlueVolt بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، وهي واحدة من أكبر البطاريات في فئتها.توفر هذه البطارية عمر طويل تقريباُ خمس سنوات مع الاستخدام الطويل ودون أن يقل أداء البطارية،وفي الاختبار العملي، استمرت البطارية بسهولة لمدة يومين كاملين مع الاستخدام المعتدل، بما في ذلك التصفح، مشاهدة الفيديوهات، واستخدام التطبيقات الاجتماعية.

للمستخدمين الذين يعتمدون بكثافة على الشاشة، تدعي vivo أن الهاتف يتحمل حتى 27 ساعة من تشغيل YouTube أو أكثر من 15 ساعة من تصفح TikTok، مما يجعله مثاليًا لعشاق المحتوى المرئي. هذه المدة تجعل الهاتف خيارًا مثاليًا للطلاب، المسافرين، أو أي شخص يحتاج إلى جهاز يدوم طويلاً دون الحاجة إلى شحن متكرر.

يأتي مع الهاتف الشحن السريع بقوة 90 واط FlashCharge وهو ما يضيف طبقة أخرى من التميز، حيث يشحن الهاتف من 0% إلى 20% في 7.5 دقائق فقط، ويصل إلى الشحن الكامل في أقل من ساعة.

الشاشة:

الشاشة هي نقطة قوة بارزة، حيث تأتي شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز مقاس 6.77 بوصة بنسبة شاشة إلى جسم تصل إلى 94.2%، مما يجعلها مثالية لمشاهدة الفيديوهات وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، مع ألوان نابضة بالحياة وتجربة بصرية غامرة. ومكبرات الصوت الاستريو المزدوجة مع صوت محيطي بقوة 400% تجعلان تجربة الألعاب والمشاهدة ممتعة. يدعم ذلك 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من التخزين، مما يوفر مساحة وسرعة كافية لمعظم المستخدمين.

التصميم:

يتميز vivo V50 Lite 5G بمظهر فاخر بفضل هيكله النحيف بسمك 7.79 مم، إطاره اللامع، وألوانه المستوحاة من الطبيعة. يتوفر الهاتف بلونين: التيتانيوم الذهبي الذي يعكس الفخامة، والفانتوم الأسود الذي يكشف عن لمسة أرجوانية خفيفة عند انعكاس الضوء، مما يضيف جاذبية فريدة.

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 6300، الذي يتيح التعامل بسلاسة مع المهام اليومية والتعددية دون مشاكل.

الكاميرات:

يحتوي vivo V50 Lite 5G على نظام كاميرا خلفي ثنائي بمستشعر خاص من سوني:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX882 وفتحة عدسة f/1.79، تدعم تصوير البورتريه بتقريب بصري 2x.

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط المشاهد الواسعة.

في الأمام، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة f/2.45. يُضاف إلى ذلك عدسة Aura Light Premium، وهي ميزة تعزز جودة الصور في الإضاءة المنخفضة عبر العمل مع المستشعر الرئيسي لتقديم صور أكثر وضوحًا.

تقدم الكاميرات أداءً جيدًا في الإضاءة النهارية والليلية، فيعطيك صور بورتريه بشكل احترافي مثل جودة الاستوديو.

المتانة والتحمل:

الهاتف يأتي بمعايير مقاومة للسقوط والصدمات بمعايير SGS السويسرية بتقييم 5 نجوم مما يمنحك نقطة قوة اضافية في تحمل السقوط والصدمات القوية وبشكل متكرر

الخلاصة:

قدمت vivo تحفة فنية متكاملة ومتوازنة في هذا الهاتف بداية من البطارية الضخمة والتصميم الرائع وقوة ومتانة الهاتف مع كاميرات جيدة جداً.