شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وداعًا لكلمة السر.. مايكروسوفت تعتمد مفاتيح المرور لتسجيل الدخول والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مايكروسوفت أنها أصبحت تسمح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم بدون الحاجة إلى كلمات مرور، بدلاً من ذلك يمكن للمستخدمين استخدام مفتاح مرور، وهو وسيلة أكثر أمانًا وسهولة لتسجيل الدخول، حسبما قالت الشركة.

كما يمكن أن يكون مفتاح المرور بصمة إصبعك أو مسح وجهك أو رقم تعريف شخصي (PIN) بسيط على جهازك، هذه الخطوة هي جزء من خطة أوسع من قبل العديد من شركات التكنولوجيا للتوقف عن استخدام كلمات المرور التي يسهل سرقتها أو نسيانها.

مايكروسوفت ليست الوحيدة في هذا التحول، فقد أضافت شركات كبرى مثل آبل، جوجل، أمازون، باي بال، وأدوبي دعم مفاتيح المرور، هذه الشركات تعمل مع تحالف FIDO، وهو مجموعة تساعد في إنشاء طرق أفضل وأكثر أمانًا لتسجيل الدخول إلى الحسابات عبر الإنترنت.

التسجيل في حسابات مايكروسوفت أصبح بدون كلمة مرور بشكل افتراضي الآن، مما يعني أنك لا تحتاج إلى إنشاء كلمة مرور عند التسجيل، بدلاً من ذلك يمكن للمستخدمين اختيار من بين عدة خيارات آمنة لتسجيل الدخول، وإذا كان لديك حساب مايكروسوفت بالفعل، يمكنك الدخول إلى إعداداتك وإزالة كلمة المرور، كذلك هذه التغييرات تجعل عملية تسجيل الدخول أسرع وأكثر أمانًا.

تقول مايكروسوفت إن الأشخاص الذين يستخدمون مفاتيح المرور هم أكثر احتمالًا بثلاث مرات لتسجيل الدخول بنجاح مقارنةً بالمستخدمين الذين يستخدمون كلمات مرور، كما أن تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور أسرع بمعدل يصل إلى ثمانية مرات، ويتم تسجيل ما يقرب من مليون مفتاح مرور يوميًا على منصات مايكروسوفت، بما في ذلك Xbox و Copilot.

تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تستمر فيه التهديدات الأمنية عبر الإنترنت في النمو، وفي عام 2024 شهدت مايكروسوفت حوالي 7.000 هجوم باستخدام كلمات المرور كل ثانية، وهو ضعف العدد مقارنة بالعام الماضي.

وغالبًا ما يستخدم القراصنة تقنيات مثل التصيد أو تخمين كلمات المرور الضعيفة لاختراق الحسابات، كذلك تساعد مفاتيح المرور في منع هذه الأنواع من الهجمات لأنها مرتبطة بجهازك وأصعب بكثير من السرقة.

وتتضمن التغييرات الجديدة من مايكروسوفت تجربة مستخدم جديدة تركز على التسجيل والدخول بدون كلمات مرور، حيث يتم إنشاء الحسابات الجديدة على مايكروسوفت بدون كلمة مرور افتراضية، بدلاً من استخدام كلمات المرور، سيطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام طرق أكثر أمانًا مثل الرموز لمرة واحدة أو مفاتيح المرور، التي تعد الخيار الافتراضي، ومن خلال هذه الخطوة، تهدف الشركة إلى تبسيط عملية تسجيل الدخول وتقليل الاعتماد على كلمات المرور بشكل كبير.