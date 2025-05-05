تكنولوجيا: Call of Duty 2025 قد تقفل أوضاعًا حصرية، وأزياء، وغنائم خلف بطاقة معركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما يمكن أن تكون بطاقات المعركة موضوعًا مثيرًا للجدل، فإن معظمها يسمح للاعبين بالحصول على المكافآت من خلال اللعب. ومع ذلك، يصبح الأمر أكثر إثارة للقلق عندما تتطلب بعض الميزات دفع المال لفتحها، مما يضع سابقة خطيرة للكثير من اللاعبين.

ووفقًا لتسريبات TheGhostOfHope، ستغير Call of Duty 2025 طريقة عمل نظام بطاقة المعركة. يتوقع مسرب الأخبار أن تقوم Activision بإخفاء بعض الأوضاع المحدودة الوقت (LTMs) والأزياء والعناصر الأخرى خلف جدار دفع.

يعتبر TheGhostOfHope مصدرًا موثوقًا في تسريبات Call of Duty، وإذا كانت توقعاته صحيحة، فإن Call of Duty 2025، المعروف أيضًا بـ Black Ops 7، سيقدم مزيدًا من الأوضاع الموسمية المحدودة الوقت.

ستتيح هذه الأوضاع تحديات وطرقًا جديدة للعب اللعبة، وسيؤدي النجاح في هذه الأوضاع إلى الحصول على أزياء وغنائم لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال دفع مقابل بطاقة المعركة. ولن يكون بمقدور اللاعبين الوصول إلى المكافآت ذات المستوى الأعلى إلا من خلال الدفع، بغض النظر عن مقدار الجهد أو الطحن.

في الوقت نفسه، أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن زيادات في الأسعار على أجهزة Xbox وأكدت أن الألعاب من الطرف الأول ستصبح أكثر تكلفة. بعد استحواذ Activision Blizzard، أصبحت سلسلة Call of Duty جزءًا محوريًا في محفظة مايكروسوفت.

ويتوقع بعض المحللين أن النسخة القياسية من اللعبة قد تكلف على الأقل 80 دولارًا، مما يعني أن تكلفة بطاقة المعركة ستزيد من العبء المالي على اللاعبين. رغم أن Game Pass سيكون خيارًا متاحًا للعبة منذ اليوم الأول، مما سيزيد من الاشتراكات، إلا أن Game Pass قد يتعرض لزيادة في الأسعار أيضًا إذا لم تتغير الأوضاع الاقتصادية.

حتى الآن، لم تعلن Activision رسميًا عن Call of Duty 2025 أو تاريخ إصدارها، ولكن من المتوقع أن تظل هذه اللعبة جزءًا من الإصدارات السنوية للناشر.

ووفقًا لتسريبات Insider Gaming، من المحتمل أن تكون اللعبة التالية هي تكملة لـ Black Ops 2 الصادرة في 2012، مع تقديم إعداد مستقبلي في عقد 2030.

قد تشمل اللعبة أيضًا وضع Co-op لعدد أربعة لاعبين، بالإضافة إلى خرائط متعددة اللاعبين تدعم 64 لاعبًا. من المتوقع أيضًا أن يعود وضع Zombies ليشغل دورًا بارزًا في Black Ops 7.

ورغم أن بعض التغييرات قد تبدو مثيرة، فإنه من غير الواضح بعد ما إذا كانت خيارات Call of Duty 2025 ستشمل محتوى مدفوعًا عبر بطاقة المعركة.

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