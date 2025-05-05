شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تتخلى عن إطلاق آيفون 18 العام المقبل لصالح نموذج قابل للطي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ إطلاق أول آيفون عام 2007، دأبت شركة أبل على طرح إصدار جديد من هاتفها الذكي الشهير كل عام دون انقطاع، مع توسع تدريجي في عدد الطرازات ومواصفاتها، لتلبي احتياجات مختلف الفئات وتواكب التطور التكنولوجي المتسارع، من طراز واحد إلى اثنين، ثم أربعة، والآن خمسة، تطور الآيفون ليصبح أكثر تنوعًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. إلا أن التطور لم يتوقف عند هذا الحد، فهناك دائمًا مساحة للمزيد، خاصة عندما يتعلق الأمر بشيء طال انتظاره مثل: آيفون قابل للطي.

وبحسب تقرير جديد نشرته صحيفة The Information خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن أبل تعمل في الخفاء على خطة طموحة تتعلق بدورة إطلاق هواتفها لعامي 2026 و2027، والتي من المفترض أن تشمل سلسلة آيفون 18.

لكن المفاجأة الكبرى في التقرير كانت الإشارة إلى أن الشركة قد تطلق أول هاتف آيفون قابل للطي العام المقبل، ما سيؤثر بشكل مباشر على الجدول المعتاد لإصدار أجهزة آيفون الجديدة.

ورغم عدم تأكيد الاسم الرسمي للهاتف حتى الآن، سواء كان “iPhone 18 Fold” أو اسمًا آخر، إلا أن حجمه وتأثيره المحتمل على استراتيجية أبل يجعلان منه حدثًا كبيرًا، فوفقًا للتسريبات، سيؤدي إدخال الهاتف القابل للطي إلى إحداث تغيير كبير في خطة الإطلاق المعتادة التي اعتادت الشركة على التقيّد بها في سبتمبر من كل عام.

ومن المنتظر أن تضم سلسلة آيفون 18، وفقًا للتقرير ذاته، ما يصل إلى ستة طرازات مختلفة: آيفون 18، آيفون 18e، آيفون 18 Air، آيفون 18 Pro، آيفون 18 Pro Max، وأخيرًا آيفون 18 Fold، ورغم أن هذه التسميات ما تزال غير مؤكدة حتى اللحظة، فإنها تُظهر بوضوح الطموح الجديد لدى أبل نحو مزيد من التفرّع في خطوط الإنتاج.

لكن وجود هذا العدد الكبير من الطرازات قد يربك المستهلك، وهو ما جعل الشركة - بحسب التسريبات - تدرس تقسيم خطة الإطلاق إلى مرحلتين: الأولى في سبتمبر 2026 وتشمل الطرازات المتقدمة مثل iPhone 18 Air وPro وPro Max وFold، والثانية في أوائل 2027 وتشمل الطرازين الأساسيين iPhone 18 و18e. هذه الخطوة تمنح أبل مرونة تسويقية وتمكّنها من تسليط الضوء على النماذج الرائدة خلال موسم العطلات، مع الحفاظ على الزخم عند إصدار الطرازات الأرخص لاحقًا.

استراتيجياً، قد تكون هذه الخطوة مدروسة بعناية، حيث تمنح المستهلكين خيارات أوسع وتوزيعًا واضحًا للخصائص والأسعار، كما تسمح لأبل بالتعامل بمرونة مع الأسواق المختلفة. ومن المرجح أن تترافق هذه السياسة مع رفع محتمل للأسعار، لا سيما في ظل الحديث عن أن هاتف أبل القابل للطي سيكون مرتفع السعر نظرًا لتقنيته الجديدة والمكونات المتقدمة التي سيحملها.

وبحسب التقرير، فإن الآيفون القابل للطي سيكون من نوع “الكتاب”، مشابهًا لأجهزة مثل Galaxy Z Fold 6 وPixel 9 Pro Fold، وسيأتي بشاشة أمامية بحجم 5.7 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي قريبة من 8 بوصات، مع سمك يتراوح بين 4.5 و4.8 ملم عند فتحه بالكامل. كما يُتوقع أن يدعم الهاتف نظام Face ID لتأمين الهوية، مما يعكس حرص أبل على الحفاظ على عناصر الأمان المعتادة حتى في الهواتف الجديدة من حيث الشكل والتقنية.

ورغم أن هذه التفاصيل تبدو واعدة، إلا أنه من المهم التعامل معها بحذر، إذ لم تصدر أبل حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن iPhone Fold، أو حتى تأكيد نيتها التخلي عن الجدول الزمني التقليدي لإطلاق هواتفها.