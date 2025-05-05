شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة أمنية فى تقنية AirPlay تهدد أكثر من 1.8 مليار مستخدم آيفون حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة Oligo Security للأمن السيبراني عن ثغرة خطيرة في بروتوكول AirPlay الخاص بشركة آبل، أطلقت عليها اسم AirBorne، وتهدد أكثر من 1.8 مليار مستخدم لهواتف آيفون عالميًا، وتتيح هذه الثغرة للجهات الخبيثة الموجودة على نفس شبكة الواي فاي زرع برمجيات ضارة، والوصول إلى بيانات شخصية، بل والتنصت على المحادثات الخاصة.

وحددت الشركة 23 ثغرة أمنية في تقنية AirPlay، التي تتيح مشاركة المحتوى لاسلكيًا بين أجهزة آبل والأجهزة الداعمة لها، وبينما سارعت آبل بإصدار تحديثات أمان لأجهزتها، لا تزال العديد من الأجهزة التابعة لأطراف ثالثة – مثل الشاشات الذكية ومكبرات الصوت – عرضة للخطر ما لم يتم تحديثها، وتشكل هذه الأجهزة غير المحدّثة بوابات محتملة يمكن من خلالها اختراق الشبكة، حتى في حال تحديث الآيفون بالكامل.

وينصح خبراء الأمن بتحديث جميع أجهزة آبل فورًا، وتعطيل ميزة AirPlay في حال عدم استخدامها، كما يفضل تقييد مشاركة المحتوى بالأجهزة الموثوقة فقط لتعزيز الحماية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه آبل طرح منتجات جديدة، كان أحدثها جهاز iPad Air المزود بشريحة M3 ولوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة توفّر تجربة استخدام أكثر دقة وسلاسة.

كما تعمل الشركة حاليًا على دمج كاميرات في سماعات AirPods، بهدف تحسين تجربة الصوت المحيطي ودعم تطبيقات الواقع المعزز، في خطوة تعكس التزام آبل بالابتكار، مع التأكيد على أهمية مواكبة التحديات الأمنية لحماية خصوصية المستخدمين.

ومع التوسع المتزايد في ترابط الأجهزة، تزداد الحاجة إلى الوعي بالمخاطر السيبرانية واتخاذ خطوات استباقية لحماية البيانات والحياة الرقمية للمستخدمين.