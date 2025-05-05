تكنولوجيا: vivo تكشف عن iQOO Buds 1i مع عمر بطارية يصل إلى 50 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت علامة iQOO التابعة لـ vivo زوجًا جديدًا من سماعات الأذن اللاسلكية تحت اسم Buds 1i خلال عطلة نهاية الأسبوع. تتميز هذه السماعات بتصميم مشابه لسماعات vivo Buds 3i التي تباع في الصين، ولكن مع إضافة خيار لون جديد مميز باللونين الأصفر والأسود.

تتوفر iQOO Buds 1i في كل من الصين والأسواق الدولية، لكن هناك نوعان مختلفان من السماعات. النسخة المتوفرة في إندونيسيا تقدم عمر بطارية يصل إلى 50 ساعة، بينما يجب على المستهلكين في السوق المحلية الاكتفاء بـ 45 ساعة فقط.

الجدير بالذكر أن سماعات vivo Buds 3i التي تباع فقط في الصين تتوفر أيضًا بهاتين السعتين للبطارية، مما يعني أن الشركة قدمت فقط خيار لون جديد مع شعار iQOO كمنتج جديد.

تحمل iQOO Buds 1i تصنيف IP54 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى دعمها للاتصال عبر Bluetooth 5.4 الذي يتيح معدل تأخير منخفض 88 مللي ثانية في وضع الألعاب.

تتميز السماعات أيضًا بسائق صوتي 10 ملم مصنوع من مادة مركبة عالية البوليمر، مما يوفر “صوتًا عميقًا” مع وضوح في الصوتيات العالية والصوتيات الواضحة.

على الصعيد البرمجي، توفر vivo عادةً ميزة تقليل الضوضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتوفر أيضًا في iQOO Buds 1i. النسخة الدولية تدعم مساعد جوجل وتوفر أيضًا Google Fast Pair للاتصال السريع مع أي جهاز يعمل بنظام Android.

تُباع iQOO Buds 1i على موقع vivo Indonesia بلون واحد هو Star Light (النسخة الصفراء والسوداء). سعر النسخة التي تدوم 50 ساعة هو IDR 349,000 (حوالي 21 دولارًا/18 يورو)، بينما النسخة التي تدوم 45 ساعة في الصين سعرها CNY 95، أي حوالي 13 دولارًا/11 يورو.

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