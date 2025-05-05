تكنولوجيا: بطاقة Intel Arc B770 بسعة 16 جيجابايت ما زالت قيد العمل ولم تُلغ حتى الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في العام الماضي، ذكر اليوتيوبر “Moore’s Law is Dead” أن بطاقة Intel الرسومية عالية الأداء Arc B770 قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب مشكلات في شريحة المعالجة، فيما ذهب آخرون إلى حد القول إن المشروع تم تجميده بالكامل.

ورغم ظهور بعض بطاقات Intel غير المعلنة بشكل متفرق عبر الإنترنت، إلا أن أيًّا منها لم يتحول إلى منتج فعلي حتى الآن.

لكن، وفقًا لتسريب جديد نُشر على منصة X، يبدو أن Intel ما زالت تخطط لإطلاق Arc B770. المُسرّب المعروف OneRaichu أشار إلى أن البطاقة ما زالت على جدول Intel، بعد أن ظهرت ثلاث بطاقات رسومية جديدة من سلسلة Battlemage في قاعدة بيانات PCIe.

من المحتمل أن تكون Arc B770 واحدة منها، بينما يُرجّح أن تكون البطاقتان الأخريان مخصصتين لمحطات العمل، إحداهما قد تأتي بذاكرة VRAM بسعة 24 جيجابايت.

من المنتظر أن تكشف Intel عن هذه البطاقات خلال معرض Computex 2025 (من 20 إلى 23 مايو)، بالتزامن تقريبًا مع إعلان AMD عن بطاقة RX 9060 XT.

بالعودة إلى المواصفات، كانت Arc B770 تستند إلى معالج رسومي Intel G31 يضم ما يصل إلى 32 نواة Xe، مع ذاكرة GDDR6 بسعة 16 جيجابايت تعمل عبر ناقل 256-بت.

من المفترض أن تكون هذه البطاقة قادرة على منافسة GeForce RTX 4070 Ti Super، وربما تتفوق في بعض السيناريوهات على RTX 4080.

إذا ما تم تسعيرها بشكل تنافسي، فقد تمنح Arc B770 شركة Intel دفعة قوية في سوق البطاقات الرسومية، خصوصًا في ظل غياب معظم بطاقات Nvidia وAMD عن الأسواق بالسعر الرسمي. التحدي الأكبر، مع ذلك، سيبقى في توفر المخزون، خاصة وأن بطاقة Arc B580 التي أُطلقت منذ أربعة أشهر لا تزال نادرة الوجود في المتاجر.

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