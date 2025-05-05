تكنولوجيا: شاحن Anker Nano الجديد بقوة 45 واط وتقنية ActiveShield 3.0 يصل الصين بألوان أكثر جاذبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Anker عن شاحن USB-C جديد بقوة 45 واط يحمل اسم Anker Safe Charge Pro، واصفةً إياه بأنه الخيار الأمثل لهواتف iPhone 16. وعلى الرغم من إطلاقه بالفعل في الولايات المتحدة في شهر مارس، إلا أنه وصل الآن إلى السوق الصينية بألوان جديدة وجذابة.

ينتمي هذا الشاحن إلى سلسلة Nano، ويأتي برقم طراز A2692. يتميز بخفة وزنه التي لا تتجاوز 50 جرامًا، كما أنه مضغوط بحجم 33 × 32 × 36.9 مم، ويحتوي على سدادة قابلة للطي لتسهيل الحمل والتخزين.

يعتمد Safe Charge Pro Nano على مادة جديدة مشتقة من الجرافين لتبديد الحرارة، ويعتمد أيضًا على نظام تبريد Bionic الدوّامي الفريد، الذي يُعزز من كفاءة التبريد. كما يحتوي على منفذ USB-C واحد مدعوم بتقنية PowerIQ الخاصة بـ Anker، ويوفر خرج طاقة أقصى يبلغ 45 واط، مع دعم لعدة مستويات من الجهد: 5V 3A، 9V 3A، 15V 3A، 20V 2.25A بالإضافة إلى PPS. كما يدعمه نظام الحماية الحرارية ActiveShield 3.0، الذي يراقب درجة الحرارة باستمرار للحفاظ على أمان الأجهزة.

من الناحية الجمالية، يأتي الشاحن بأربعة ألوان: الذهبي، الأبيض، الأزرق، والأسود، مع جوانب محكمة وانحناء R يتطابق مع تصميم iPhone 16 حسب ما تزعم الشركة.

يتوفر الشاحن حاليًا في الصين بسعر 119 يوان صيني (حوالي 16 دولارًا)، وهو أقل بكثير من سعره الأصلي على أمازون والبالغ 34.99 دولارًا.

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