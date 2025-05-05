شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات المشفرة انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في ظل ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية والتجارية في الولايات المتحدة، إلى جانب تأثير عمليات جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة.

وتراجعت عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.95% إلى مستوى 94,653.91 دولار، بما يمثل نحو 63.7% من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأصول الرقمية.

كما خسرت عملة "إيثيريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 0.95% لتسجل حوالي 1,811.82 دولار، بينما تراجعت الريبل بنسبة 0.45% إلى نحو 2.1729 دولار.

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بلغت نحو 2.95 تريليون دولار، في حين سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 55.32 مليار دولار، بارتفاع قدره 13%.

وكانت العملات المشفرة قد سجلت مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي مدعومة بتفاؤل المستثمرين حول احتمال حدوث انفراجة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الطلب المؤسسي المتزايد.

ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن التوجهات المستقبلية للسياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة ضغطت على السوق ودعمت موجة من جني الأرباح.