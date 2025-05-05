تكنولوجيا: تسريب: أبل تختبر Face ID أسفل الشاشة في iPhone 18 Pro بتصميم قديم يعود من جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من أن سلسلة iPhone 17 لم تُطلق بعد، إلا أن الشائعات حول سلسلة iPhone 18 بدأت بالفعل في الظهور. وفي جديد التسريبات، ظهرت تفاصيل حول ما قد يقدمه كل من iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max.

بحسب التسريب الصيني من “محطة الدردشة الرقمية”، تختبر أبل حاليًا تقنية Face ID أسفل الشاشة في هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max، التي من المتوقع أن تُطرح في عام 2026. وأشار المصدر أيضًا إلى أن الهاتفين سيحتويان على “ثقب HIAA” (ثقب في المصفوفة النشطة).

تفاصيل إضافية قدمها تقرير آخر من المعلومات، حيث ذكر أن الفتحة ستكون في الزاوية اليسرى العلوية من الشاشة، وهو تصميم كان قد ظهر في بعض هواتف اندرويد قبل عدة سنوات، لكنه أصبح أقل شيوعًا اليوم لصالح الفتحات المركزية.

أما بالنسبة للنماذج غير الاحترافية مثل iPhone 18 و iPhone 18 Air، فسوف تتميز بتصميم ثقب 2+1 أو Dynamic Island مشابه للتصميم الذي ظهرت به هواتف iPhone 16، وفقًا لـ Digital Chat Station. وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لأننا شهدنا اختلافات مرئية مشابهة بين النماذج الاحترافية وغير الاحترافية في الإصدارات السابقة.

من المثير للاهتمام أن نلاحظ أيضًا أن iPhone 17 Air، الذي كان من المتوقع أن يُطلق، لا يزال ليس له خليفة قيد التطوير حاليًا.

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