تكنولوجيا: ترقّبوا Moto G86… وMoto G96 قادم بقوة أيضًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إطلاقها الأخير لسلسلة Moto Edge 60 وRazr 60، يبدو أن موتورولا بدأت الآن توجّه تركيزها نحو سلسلة Moto G متوسطة المدى. في الشهر الماضي، ظهر تسريب كشف تصميم هاتف Moto G86 المرتقب، والذي يُتوقّع أن يكون الأقوى في هذه السلسلة.

لكن مؤخرًا، ظهرت معلومات جديدة تشير إلى أن هناك هاتفًا آخر قادمًا من موتورولا، قد يتفوّق على G86 نفسه.

بحسب منشور على منصة X من المُسرّب الشهير Evan Blass (@evleaks)، تعمل موتورولا على هاتف جديد يُدعى Moto G96. ورغم عدم توفّر أي تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن مواصفات الجهاز أو مميزاته، فإن اسمه يوحي بأنه سيأتي بمواصفات أقوى من G86، والذي لم يُطرح في الأسواق بعد.

وبسبب غياب المعلومات التقنية أو الصور المسربة، يصعب حاليًا التكهّن بتصميم Moto G96 أو موعد إطلاقه أو حتى الفئة التي يستهدفها بالضبط. لكن من المرجّح، وفقًا لما اعتادت عليه موتورولا، ألا يُطرح هذا الهاتف في السوق الأمريكية، خاصة وأن سلسلة Moto G الرقمية لم تُطلق هناك منذ إصدار Moto G100 في عام 2021.

على الجانب الآخر، من المتوقّع أن يصل Moto G86 في شهر يونيو، استنادًا إلى موعد إطلاق سلفه، Moto G85، الذي تم الإعلان عنه في يونيو 2024 ويُباع حاليًا على Amazon بسعر 269.99 دولار.

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