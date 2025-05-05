شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف اليوم رسميًا عن العمل على هواتف أيفون القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة "ميتا" اليوم، 5 مايو 2025، تنفيذ قرارها بإيقاف تشغيل تطبيق واتساب على عدد من طرازات هواتف آيفون القديمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان المستخدمين وضمان كفاءة تشغيل التطبيق.

وطبقًا لبيان الشركة، فإن الأجهزة المتأثرة تشمل هواتف iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، والتي تعمل بإصدار iOS 15.1 أو ما دونه، حيث لم تعد هذه الإصدارات تلبي الحد الأدنى من متطلبات الأمان التي يفرضها التطبيق.

ولا يزال واتساب يعمل على أجهزة آيفون التي تستخدم نظام iOS 12 أو أحدث، لكن مستخدمي الإصدارات الأقدم سيواجهون توقفًا تامًا في إمكانية استخدام التطبيق بدءًا من اليوم.

وتوصي ميتا المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على هذه الهواتف القديمة بالانتقال إلى أجهزة أحدث لضمان استمرار الوصول إلى خدمات واتساب دون انقطاع.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة أوسع تعتمدها ميتا للحفاظ على حماية بيانات المستخدمين وتوفير تجربة مستقرة وآمنة، من خلال التوافق مع الأنظمة التي تتلقى تحديثات دورية من آبل.