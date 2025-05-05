شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف خطوات جديدة لتطوير مساعدها الذكي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل عن خطوات جديدة نحو تطوير مساعدها الذكي "جيميني"، الذي تستهدف من خلاله تقديم تجربة أكثر شخصية واستباقية وقوة في التعامل مع المستخدمين، ويبدأ ذلك من قدرة "جيميني" على الرجوع للمحادثات السابقة، وهي ميزة أعلنت عنها جوجل في فبراير لمستخدمي "جيميني المتقدم"، ومن المتوقع توسيعها قريبًا لتشمل المستخدمين المجانيين أيضًا.

وتطمح جوجل إلى دمج "السياق الشخصي" المستمد من خدماتها المتعددة مثل "جيميل" و"صور جوجل" و"التقويم" و"يوتيوب" و"البحث"، لتقديم ردود أكثر دقة بناءً على سجل الاستخدام السابق.

وتوضح الشركة أن الاستفسارات مثل "أين أذهب في إجازتي القادمة؟" أو "ما الهواية المناسبة لي؟" ستكون من ضمن الأسئلة التي يستفيد فيها المستخدم من تخصيص الإجابات.

وفي الجانب الاستباقي، تقول جوجل إن "جيميني" سيبدأ قريبًا بتقديم اقتراحات وقرارات قبل أن يطلبها المستخدم، مما يقلل الحاجة إلى التوجيه المستمر ويمنح المستخدم وقتًا أكبر لما يهمه فعلاً.

أما من ناحية القوة، فتصف جوجل "جيميني 2.5 برو" بأنه النموذج القادر على تحويل الأفكار إلى أفعال بسهولة، بدعم من بنيتها التحتية المتطورة التي تشمل معالجات "TPUs"، ما يمهد لعصر جديد من التجارب التفاعلية الذكية.