شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزانية ترامب لناسا ستعيد تشكيل مهمة العودة إلى القمر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تسعى إدارة ترامب إلى إجراء تعديلات جذرية على برنامج أرتميس التابع لناسا، حيث ستُعيد "الميزانية المحدودة"، المقترحة من البيت الأبيض لعام 2026، هيكلة برنامج أرتميس جذريًا، والذي يهدف إلى إرساء وجود بشري مستدام على سطح القمر وحوله بحلول نهاية عشرينيات القرن الحالي.

وفقا لما ذكره موقع "space"، ستُخفّض الميزانية تمويل ناسا لـ"أنظمة الاستكشاف البشري القديمة" بمقدار 879 مليون دولار، وتُلغي تدريجيًا صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) وكبسولة أوريون، وهى العمود الفقري الحالي لبرنامج أرتميس، وذلك بعد رحلتين إضافيتين فقط.

كما ستُلغي فورًا محطة جيت واي، وهي محطة الفضاء الصغيرة التي تهدف ناسا إلى بنائها في مدار القمر لدعم عمليات أرتميس.

وتنص وثيقة الميزانية المحدودة على أن تكلفة إطلاق نظام الإطلاق الفضائي وحده 4 مليارات دولار لكل عملية، وهو يتجاوز الميزانية بنسبة 140%، حيث تُمول الميزانية برنامجًا لاستبدال رحلات نظام الإطلاق الفضائي وأوريون إلى القمر بأنظمة تجارية أكثر فعالية من حيث التكلفة، من شأنها دعم البعثات القمرية اللاحقة الأكثر طموحًا.

ومن المفترض أن تُوفر سبيس إكس و/أو بلو أوريجين هذه الأنظمة التجارية، وكلاهما يعمل بالفعل على مركبات هبوط قمرية مأهولة لاستخدامها في مهمات أرتميس والصواريخ التي يمكنها نقل رواد الفضاء إلى مسافات بعيدة جدًا، وهما ستارشيب في حالة سبيس إكس، ونيو جلين لبلو أوريجين.

حلقت مركبة إس إل إس ومركبة أوريون معًا مرة واحدة حتى الآن في رحلة أرتميس 1، وهي رحلة استغرقت 25 يومًا وأرسلت مركبة أوريون غير مأهولة إلى مدار قمري والعودة في أواخر عام 2022.

وستكون الرحلتان التاليتان للثنائي، واللتان ستكونان الأخيرتين، إذا أقر الكونجرس اقتراح الميزانية، مأهولتين.

ستُرسل أرتميس 2، المقرر إطلاقها في ربيع عام 2026، أربعة رواد فضاء حول القمر، وستُهبط أرتميس 3 بالناس بالقرب من القطب الجنوبي للقمر في عام 2027، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة.

ووفقا لوثيقة الميزانية، تتوافق التخفيضات خاصة في باقى المجالات من علوم الفضاء وغيرها من برامج ناسا مع أهداف الإدارة في العودة إلى القمر قبل الصين ووضع رجل على المريخ.