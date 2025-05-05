شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تحذر: اختفاء بحث جوجل يهدد وجود فاير فوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أعقاب قضية احتكار تاريخية في الولايات المتحدة ضد جوجل، تتزايد المخاوف بشأن العواقب المحتملة للحلول المقترحة للحد من هيمنة جوجل على سوق محركات البحث، وتدفع وزارة العدل الأمريكية نحو سلسلة من الإجراءات الشاملة، بما في ذلك احتمال البيع القسري لمتصفح جوجل كروم. واستجابةً لهذه التطورات، حذّر الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، من أن تفكيك كروم قد يُنهي فعليًا بحث جوجل بشكله الحالي، والآن، أعربت موزيلا - الشركة التي تقف وراء فايرفوكس - عن قلقها، مُشيرةً إلى أنها قد تُفلس إذا طبّقت المحكمة جميع القيود التي اقترحتها المحكمة العليا.

وقال إريك مولهايم، المدير المالي لشركة موزيلا، خلال شهادته: "الأمر مُخيف للغاية"، وأوضح أن فايرفوكس يعتمد بشكل كبير على إيرادات شراكته مع جوجل، التي تدفع ثمنًا لكونها محرك البحث الافتراضي على المتصفح، و تُمثل هذه الصفقة حوالي 85% من دخل موزيلا وحوالي 90% من إيرادات شركتها الفرعية الربحية، والتي تدعم مؤسسة موزيلا غير الربحية الأوسع نطاقًا.

في حال توقف هذا التمويل، ستحتاج موزيلا إلى تطبيق "تخفيضات كبيرة في جميع أنحاء الشركة"، وفقًا لمولهايم، بما في ذلك تقليص جهود هندسة المنتجات لمتصفح فايرفوكس، وحذّر من أن هذه التخفيضات قد تُؤدي إلى "دوامة هبوطية"، تُضعف جاذبية المتصفح، وقد تؤدي إلى انهياره، كما أن مثل هذه النتيجة ستُعرّض مبادرات موزيلا الأوسع نطاقًا للخطر، بما في ذلك تطويرها لأدوات مفتوحة المصدر ومشاريع تُركز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمعالجة تغير المناخ.

وجادل أيضًا بأن مثل هذا السيناريو لن يؤدي إلا إلى تعزيز هيمنة السوق التي تسعى الجهات التنظيمية إلى تفكيكها، أشار إلى أن محرك جيكو الأساسي لمتصفح فايرفوكس هو "محرك المتصفح الوحيد الذي لا تملكه شركات التكنولوجيا الكبرى، بل منظمة غير ربحية"، في المقابل، تُشغّل محركات البحث الرائدة الأخرى - كروميوم من جوجل وويب كيت من آبل - من قِبل عمالقة التكنولوجيا، وقال إن موزيلا أنشأت جيكو في الأصل، خوفًا من احتكار مايكروسوفت لبروتوكولات الإنترنت، وقد لعب تطويره دورًا حاسمًا في الحفاظ على انفتاح الإنترنت وتوافقه.

أثناء الاستجواب المتبادل، سأل القاضي أميت ميهتا مولهايم عما إذا كان يوافق على أن موزيلا ستستفيد من وجود شركة أخرى على الأقل قادرة على مضاهاة جودة بحث جوجل وقدراتها على تحقيق الدخل، أجاب مولهايم: "لو كنا فجأة في هذا العالم، لكان ذلك عالمًا أفضل لموزيلا".

على الرغم من أن العديد من الشركات، مثل ياهو، المشاركة في محاكمة جوجل أبدت اهتمامها بالاستحواذ على كروم، إلا أن فايرفوكس لم تفعل ذلك. وبدلاً من ذلك، تدق شركة موزيلا ناقوس الخطر بشأن العواقب غير المقصودة الناجمة عن حملة صارمة، والتي على الرغم من استهدافها لاحتكار واحد، إلا أنها قد تؤدي في النهاية إلى خنق أحد آخر اللاعبين المستقلين المتبقين في مجال المتصفحات.