شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق 15 جهازًا جديدًا فى 2025 بينها آيفون 17 وماك بوك برو بشريحة M5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل لإطلاق دفعة ضخمة من الأجهزة الجديدة خلال الأشهر المقبلة، حسبما تشير التسريبات والتقارير، بعد إصدار بعض الأجهزة بالفعل مثل iPhone 16e وiPad Air وMacBook Air المُحدث، تواصل الشركة خطتها لتوسيع تشكيلة منتجاتها، حيث يُتوقع أن تبدأ هذه السلسلة الجديدة من الإطلاقات في يونيو 2025 خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC، ويُتوقع أن يستمر الزخم حتى سبتمبر بطرح سلسلة آيفون 17 الجديدة.

تشير التوقعات إلى أن آبل ستُطلق iPhone 17 و17 Pro و17 Pro Max، بالإضافة إلى طراز جديد باسم iPhone 17 Air، وهو نسخة فائقة النحافة من السلسلة، ومن المرجح أن يحل محل نسخة “Plus” الحالية. الجهاز سيكون بسماكة 5.4 مم فقط، وسيضم شاشة OLED LTPO بقياس 6.6 إنش وكاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 24 ميجابكسل. للمرة الأولى، ستدعم جميع هواتف السلسلة تقنية ProMotion بمعدل تحديث 120 هرتز.

النسخ الاحترافية من السلسلة، أي iPhone 17 Pro وPro Max، يُنتظر أن تأتي بمعالجات A19 Pro، كاميرات محسنة، وذاكرة عشوائية أكبر، بالإضافة إلى تصميم جديد مع توزيع أفقي للكاميرات في الخلف، وهي نقلة كبيرة في التصميم مقارنة بالأجيال السابقة.

من ناحية الحواسيب، يُتوقع أن تُطلق أبل نسخة جديدة من MacBook Pro بشريحة M5 المحسّنة التي ستوفر أداءً أسرع وكفاءة طاقة أعلى. رغم أن التصميم الخارجي لن يشهد تغييرات كبيرة، إلا أن هذه النسخة قد تدعم اتصال Wi-Fi 7. وتشير التقارير إلى أن 2026 قد يشهد طفرة حقيقية في تصميم الماك بوك مع إدخال شاشات OLED ومعالجات M6.

أما على صعيد السماعات، فتعمل أبل على إطلاق الجيل الثالث من AirPods Pro، مع تركيز كبير على مزايا الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب والترجمة الفورية، ستحتوي السماعة على شريحة H3 الجديدة، مع تحسينات في عزل الضوضاء والذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، قد نرى الجيل الثالث من Apple Watch Ultra وساعة Series 11 مع قدرات متقدمة مثل كشف ارتفاع ضغط الدم، دعم 5G RedCap، وربما الاتصال بالأقمار الصناعية.

وفي عالم المنزل الذكي، تخطط أبل لطرح جهاز جديد يُدعى “HomePad” بشاشة من 6 إلى 7 إنش، يُدار عبر نظام homeOS ليتكامل مع أجهزة أبل الأخرى. كما يُتوقع تحديث HomePod Mini الحالي ليشمل تحسينات في الاتصال والوظائف الذكية.

ختامًا، تشمل التحديثات المرتقبة أيضًا الجيل الثاني من AirTag، والذي يُفترض أن يأتي بشريحة جديدة للاتصال الدقيق وتحسينات على الخصوصية، إلى جانب شاشة Studio Display جديدة بتقنية MiniLED، ورغم أن أبل لم تُعلّق رسميًا على هذه الإصدارات، إلا أن التوقعات مبنية على دورات الإطلاق التقليدية للشركة وتسريبات دقيقة من مصادر معروفة.