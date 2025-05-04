شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدتا فضاء من ناسا تختتمان خامس مهمة سير نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أنجزت رائدتا الفضاء في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، آن مكلين ونيكول أيرز، خامس مهمة سير في الفضاء تنفذها طاقم نسائي بالكامل، وذلك يوم 1 مايو الجاري، حيث استغرقت المهمة 5 ساعات و44 دقيقة، وقامتا خلالها بنقل هوائي فضائي والمساهمة جزئيًا في تجهيز محطة الفضاء الدولية لتركيب مجموعة جديدة من الألواح الشمسية.

وأنهت الرائدتان نشاطهما خارج المحطة (EVA) بالدخول مجددًا إلى وحدة "كويست" والبدء في إعادة ضغطها، بعد إنجاز معظم المهام المقررة، بينما تم تأجيل بعض الأعمال إلى مهمة لاحقة بسبب ضيق الوقت ونفاد الموارد.

بدأت مكلين وأيرز، وهما من طاقم الرحلة 73، مهمتهما في الساعة 9:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتوجّهتا إلى الجانب الأيسر من الهيكل الأساسي للمحطة حاملة معهما الأدوات والمعدات اللازمة.

وشمل العمل تثبيت تجهيزات دعم للألواح الشمسية الجديدة المعروفة باسم IROSA، وهي الجيل السابع من ألواح الطاقة القابلة للانتشار، والتي ستُرسل لاحقًا عبر مهمة شحن من "سبيس إكس" خلال العام.

وستسهم هذه الألواح في تعزيز إنتاج الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، مما يرفع قدرة المحطة من 160 إلى 215 كيلواطًا، وقد تم بالفعل تركيب دعائم الجهة اليمنى والجزء العلوي من حاوية mast الخاصة بالألواح، قبل أن تتلقّى الرائدتان تعليمات بإنهاء العمل مؤقتًا والانتقال إلى المهام الأكثر إلحاحًا.

كانت هذه المهمة الأولى في الفضاء لنيكول أيرز، بينما تعد الثالثة لآن مكلين، والتي قضت حتى الآن 18 ساعة و52 دقيقة خارج المحطة الدولية، ومنذ عام 2000، تتوالى أطقم رواد الفضاء على تشغيل المحطة بشكل دائم، وقد بلغ عدد مهمات السير في الفضاء من وحدة "كويست" الأمريكية 93 مهمة، ومن إجمالي مهم