تكنولوجيا: مايكروسوفت ترفع أسعار أجهزة Xbox والإكسسوارات والألعاب الخاصة بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت عن زيادة فورية في أسعار جميع منتجات Xbox، والتي تشمل الأجهزة، وأجهزة التحكم، والإكسسوارات، وحتى الألعاب الخاصة بالشركة.

تتصدر أجهزة Xbox هذه الزيادة، حيث شهدت Series X زيادة كبيرة قدرها 100 دولار للطراز العادي، و130 دولارًا لطراز Galaxy Black Special Edition. في المقابل، تم إضافة حوالي 80 دولارًا إلى أسعار Series S.

امتدت الزيادة أيضًا إلى الإكسسوارات، حيث ارتفعت أسعار أجهزة التحكم والسمّاعات بنحو 5 إلى 40 دولارًا. والأهم من ذلك، أن مايكروسوفت ستزيد أسعار بعض الألعاب الخاصة بها، حيث سترتفع الأسعار من 70 إلى 80 دولارًا للنسخة العادية بدءًا من موسم العطلات القادم.

الشيء الوحيد الذي لن يتأثر هو خدمة Game Pass التي ستظل كما هي، وتبدو أكثر جذبًا مع تضمينها للألعاب الخاصة بالشركة بالإضافة إلى عدة ألعاب من أطراف ثالثة.

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