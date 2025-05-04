شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أنواع لألعاب روبلوكس آمنة للأطفال تحت 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تحظى منصة الألعاب الإلكترونية روبلوكس Roblox بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين في سن المدرسة، فهي توفر عددًا ضخما من الألعاب والعوالم الافتراضية لاستكشافها، ومع ذلك، يقلق بعض الآباء بشأن سلامة المنصة ومحتواها، لذلك قبل أن تُنشئ حسابًا لطفلك في عالم روبلوكس، يمكنك معرفة بعض الألعاب الآمنة للأطفال دون سن العاشرة، وفقا لما ذكره موقع " todaysparent".

أفضل ألعاب روبلوكس الآمنة للأطفال دون سن العاشرة

1- لعبة Adopt Me!

تعد Adopt Me!: هي واحدة من أشهر ألعاب روبلوكس للأطفال دون سن العاشرة، ففي هذه اللعبة، يمكن للاعبين تبني حيوانات أليفة افتراضية والعناية بها وتخصيص منازل لها للعيش فيها، كما تتاح لهم فرصة المشاركة في أنشطة متنوعة، بما في ذلك الألعاب المصغرة ضمن بيئة لعب آمنة.

لعبة Adopt Me! ليست لعبة تعليمية، ولكنها تُمكن الأطفال من فهم مسؤولية رعاية الحيوانات الأليفة. كما أنها خالية من العنف، وتحتوي على إعدادات أمان يُمكن للوالدين استخدامها.

* التصنيف العمري: هذه اللعبة مُناسبة للأطفال الصغار، مع ضرورة إشراف الوالدين.

* وصف أساسي للعبة: يُمكن للاعبين تبني حيوانات أليفة افتراضية والعناية بها في بيئة لعب آمنة.

* القيمة التعليمية: تُلهم الإبداع من خلال إنشاء المنازل ورعاية الحيوانات الأليفة.

* سبب ملاءمتها للأطفال الصغار: بيئة لعب آمنة للاعبين الصغار، وإعدادات أمان يُمكن للوالدين استخدامها.

2- نادي روبلوكس

تُعدّ لعبة نادي روبلوكس من أفضل ألعاب روبلوكس للأطفال دون سن العاشرة، ففي هذه اللعبة، يُمكن للاعبين إنشاء منازل افتراضية وألعاب مُصغّرة خاصة بهم، كما تُوفّر فرص عمل ونظامًا مدرسيًا يُمكن للاعبين من خلاله التدريس أو أن يكونوا طلابًا.

* التصنيف العمري: يُمكن للأطفال الصغار اللعب، مع ضرورة إشراف الوالدين.

* وصف أساسي للعبة: يُمكن للاعبين إنشاء منازل خاصة بهم، ولعب ألعاب مُصغّرة، كما يمكنهم الوصول إلى خيارات العمل ونظام مدرسي يتيح للاعبين التدريس أو أن يكونوا طلابًا.

* القيمة التعليمية: تُشجع اللعبة الخيال والإبداع من خلال تصميم الشخصيات والمنازل.

* سبب ملاءمتها للأطفال الصغار: طريقة لعب آمنة وأدوات تحكم أبوية يُمكن للآباء استخدامها.

3- لعبة Work At Pizza Place

تُعدّ لعبة Work At Pizza Place مثالًا آخر على الألعاب الرائعة المجانية على روبلوكس، حيث تتيح اللعبة للاعبين القيام بأدوار مُختلفة في مطعم بيتزا، بما في ذلك أمين الصندوق والطباخ وسائق التوصيل.

تُعلّم هذه اللعبة الأطفال مهارات العمل الأساسية وأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار عمل المطعم، كما أنها خالية من العنف، واللعبة نفسها سهلة اللعب والفهم.

* التصنيف العمري: يجدها الأطفال الصغار مُسلية، ولكن يجب على الآباء الإشراف عليهم.

* وصف أساسي لطريقة اللعب: يتظاهر اللاعبون بالعمل في مطعم بيتزا افتراضي.

* القيمة التعليمية: مهارات العمل الأساسية وأهمية العمل الجماعي.

* سبب ملاءمتها للأطفال الصغار: هذه اللعبة ليست عنيفة وسهلة اللعب والفهم.

4- لعبة Natural Disaster Survival

إذا كان طفلك يُفضل لعبة روبلوكس أكثر تحديًا، فهذه اللعبة تستحق إضافتها إلى قائمتك، حيث تُحاكي اللعبة كارثة طبيعية ويواجه اللاعبون كوارث بيئية مثل الأعاصير والزلازل ويتكيفون معها.

تتيح روبلوكس للمستخدمين إنشاء ألعابهم الخاصة. هذا يُبرز أهمية التأكد من أن أطفالك يلعبون النسخة الحقيقية والمعتمدة من لعبة البقاء على قيد الحياة من الكوارث الطبيعية، وليس النسخ التي ينشئها المستخدمون.

* التصنيف العمري: يُنصح بإشراف الوالدين للاعبين الصغار.

* وصف أساسي للعبة: يجب على اللاعبين محاولة النجاة من الكوارث الطبيعية.

* القيمة التعليمية: تُعلّم مهارات التفكير السريع وحل المشكلات.

* لماذا هي مناسبة للأطفال الصغار؟ لعبة شيقة وتتميز بجولات قصيرة، ويمكن للوالدين أيضًا استخدام أدوات الرقابة الأبوية في روبلوكس لضمان بيئة لعب آمنة.

5- لعبة Theme Park Tycoon 2

تتيح لعبة Theme Park Tycoon 2 للاعبين فرصة إنشاء وإدارة حدائق ترفيهية افتراضية، حيث يمكن للاعبين إضافة ألعاب ومعالم ترفيهية إلى مدينة الملاهي وكسب المال من رسوم الدخول والمشتريات داخلها، كما يمكنهم استخدام الأموال التي يكسبونها لتوسيع وتحسين مدينتهم الترفيهية.

* التصنيف العمري: سيستمتع الأطفال الصغار بهذه اللعبة، ولكن يُنصح بإشراف الكبار، فقد يكون هناك عنف خفيف بين الحين والآخر.

* وصف أساسي لطريقة اللعب: يقوم اللاعبون ببناء وتصميم مدينة الملاهي الافتراضية الخاصة بهم.

* القيمة التعليمية: تشجع الخيال والإبداع وتعلم التخطيط والاستراتيجية.

* سبب ملاءمتها للأطفال الصغار: أدوات تحكم سهلة الاستخدام ومحتوى غير عنيف.