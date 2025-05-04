تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Reno14 على Geekbench مع شريحة معالج MediaTek Dimensity الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُعتقد أن Oppo Reno14 سيكون مشابهًا بشكل أكبر لهواتف آيفون مقارنة بسابقه. ووفقًا لتسريبات جديدة، يُقال إن الهاتف سيأتي مع مواصفات أحدث وأداء محسن.

وقد أُثيرت التكهنات حول Oppo PKZ110 الذي ظهر على Geekbench، حيث يُعتقد أنه الإصدار العادي من Reno14. وفقًا للتسريب، يأتي الهاتف مع معالج يحتوي على 8 أنوية، أربعة منها تعمل بتردد 2.1 جيجاهرتز، بينما تصل سرعة النواة الأخرى إلى 3.25 جيجاهرتز، وهو ما يشابه معالج Dimensity 8400.

ويُتوقع أن يتحدى Reno14 هواتف مثل Redmi Turbo 4 أو Poco X7 Pro عند إطلاقه. من المحتمل أن يتضمن الهاتف أو إصدار Reno14 Pro كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة تليفوتوغرافية 3x Periscope ودعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

كما يشير التسريب إلى أن الهاتف سيعمل بنظام Android 15 وسيأتي مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

المصدر