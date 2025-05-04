تكنولوجيا: تحديثات جديدة لأجهزة التحكم والإضاءة الذكية Philips Hue Bridge وHDMI Sync Box

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Philips Hue مؤخرًا تحديثات برمجية جديدة لكل من جهاز التحكم بالإضاءة الذكية Hue Bridge وصندوق المزامنة Hue Play HDMI Sync Box 4K. وتُعد هذه التحديثات فرعية نسبيًا، إذ تأتي بعد بضعة أسابيع فقط من التحديثات السابقة.

ويحصل جهاز Hue Bridge، الذي يتوفر حاليًا بسعر 41.89 دولار عبر أمازون، على إصدار البرنامج رقم 1970188010. ووفقًا لملاحظات الإصدار، يُركّز التحديث على تحسين الأداء العام وزيادة موثوقية الجهاز، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وأكدت الشركة أن التحديث بات متاحًا الآن لجميع مستخدمي الجهاز حول العالم.

في الوقت ذاته، يتلقى صندوق المزامنة Hue Play HDMI Sync Box 4K، والذي يُباع بسعر 249.99 دولار، تحديثًا إلى الإصدار 2.5.1. وكما هو الحال مع التحديث السابق، اقتصرت الملاحظات على الإشارة إلى تحسينات عامة وإصلاح بعض الأخطاء، ومن المفترض أن يكون هذا التحديث قد وصل بالفعل إلى معظم المستخدمين.

الجدير بالذكر أن الإصدار السابق 2.5.0، الذي تم طرحه في بداية أبريل، جلب أيضًا إصلاحات للأخطاء على إصدار 4K، بينما حصل إصدار 8K على مزايا جديدة تشمل دعم تمرير إشارة Display Stream Compression (DSC)، وتمرير محتوى 3D، ومزامنة الإضاءة مع معدل تحديث 144Hz.

وللتأكد من حصولك على هذه التحديثات، يُنصح بتفعيل ميزة التحديث التلقائي في تطبيق Philips Hue، من خلال التوجه إلى: الإعدادات > تحديث البرنامج > التحديث التلقائي.

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