شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق صاروخ فالكون 9 حاملاً 28 قمرًا صناعيًا من ستارلينك إلى مدارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية في طريقها لدعم التوسع السريع لشبكتها العالمية للإنترنت عريض النطاق، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 من مجمع الإطلاق 40 في محطة كيب كانافيرال الفضائية بولاية فلوريدا،و تُعرف هذه المهمة باسم ستارلينك 6-75، وقد أرسلت 28 قمراً صناعياً إلى مدار أرضي منخفض (LEO).

وتُعد هذه المهمة إضافةً إلى كوكبة الأقمار الصناعية المتنامية، والتي تهدف إلى توفير إنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء العالم، باستثناء المناطق القطبية، عبر محطات طرفية موجهة للمستخدمين.

وفقًا لتقرير موقع Space com، توقفت محركات ميرلين التسعة للصاروخ عن العمل بعد حوالي دقيقتين ونصف من الإقلاع، تلاها انفصال المراحل، أجرت المرحلة الأولى، المعزز B1080، احتراقًا رجعيًا وهبطت بسلام بعد ثماني دقائق على متن سفينة "Just Read the Instructions" المسيرة في المحيط الأطلسي.

وكان هذا الهبوط هو الرحلة الثامنة عشرة الناجحة لـ B1080 والثانية عشرة لمهام ستارلينك. واصلت المرحلة الثانية رحلتها نحو مدار حمولتها لنشر حمولتها من الأقمار الصناعية.

حققت المرحلة العليا مدارها المستهدف وأطلقت الأقمار الصناعية الثمانية والعشرين بعد ساعة واحدة من الإقلاع، وستدخل هذه الأقمار الصناعية إلى مواقعها التشغيلية خلال الأيام القليلة القادمة.

وبمجرد وصولها إلى المدار، ستتداخل مع كوكبة ستارلينك الضخمة الحالية التي تضم أكثر من 7200 قمر صناعي، مما يُنشئ شبكة شبه عالمية تتيح اتصالًا مستمرًا للعملاء الذين يمكنهم توجيه أجهزتهم نحو مجموعة الأقمار الصناعية.

إنها مهمة ستارلينك الحادية والخمسون لشركة سبيس إكس لهذا العام، وإطلاق فالكون 9 الرابع والثلاثين للشركة في عام 2025، وتؤكد رحلتا ستارشيب التجريبيتان في عام 2025 لشركة سبيس إكس تفوقها في سرعة الإطلاق وتطوير البنية التحتية الفضائية التجارية، وتُعد هذه الوتيرة الثابتة دليلاً على طموحات الشركة في الهيمنة على اتصالات المدار الأرضي المنخفض.